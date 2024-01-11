張志鴻書法展「志騰九天、鴻飛萬里」港區藝術中心登場
名書法家張志鴻在港區藝術中心B展覽廳舉辦個人第十五次書法展，名為《志騰九天、鴻飛萬里》，該展覽展示了張志鴻近十年來的一百二十件書法作品，內容涵蓋了篆書、隸書、楷書、行書、草書等各種風格，作品不僅具有傳統的美感和規範，也富有創新和個性，展期至一月十四日。
記者陳美嘉／綜合報導
張志鴻擅長以抓筆書寫比人高的大字，最高可以寫到三公尺；六十二歲的張志鴻表示，到了耳順之年，對「感恩」兩字特別有感，人生充滿感恩之心，故這次以「感恩」兩字的書作共展出三件，最高達二百四十公分；另一大字作品，二百一十六公分高的草書「舞」，將字形與字義巧妙融合，頗有舞動的形態。。
張志鴻認為，大字書法能夠展現自己的心境，但寫出一個高達兩公尺的大字，如果只用墨，會顯得過於厚重，所以，他運用水與墨的交融，創造出不同的深淺變化，讓字體有了畫面的效果，呈現出一種獨特的書法美學。
臺中市文化局副局長曾能汀指出，張志鴻老師獨具創意，將傳統的書法跟現代生活相互結合，這次展覽展出不少生活及科技書藝，例如最新的皮革書藝，張志鴻老師利用製作皮包的頂級皮革，在上面寫之後，再從皮革背後往前敲打，讓字體凸現，形成浮雕般的立體效果，把皮革特性與書法藝術充分結合；另LED燈與書法呈現的藝術科技屏風，一面原作，一面則是利用壓克力烤黑漆複製品，可說充分將藝術與科技的完美結合，真正落實了「藝術生活化、生活藝術化」的創作理念。
華巍藝術新聞創辦人賴慕芬強調，張志鴻的書法不僅涉獵篆書、隸書、楷書、行書、草書等各種字體，而且還能融會貫通，創造出自己的個性和風格；張志鴻的書法既有古典的優雅和純淨，又有現代的創新和活力，展現了他的高超技藝和深厚學養。