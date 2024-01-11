國中生割頸補校安漏洞！教團籲調整中介教育資源、增輔導教師人力

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國教盟理事長王瀚陽指出，學生輔導諮商中心的開案量，以台北市為例，112年開案867案、結案299案，平均1人案件量僅13.3件；桃園市112年1至9月，平均1人案件6.14案，非都會地區由於有偏鄉因素較不穩定，據了解也有些縣市1人平均20件，這凸顯二級輔導轉三級輔導管道並不順暢，需要處遇性輔導的評估也不夠積極，能為而不為。呼籲全台22縣市輔諮中心對於個案進行處遇性輔導，或經評估轉介至適當的中介教育單位。
全長聯表示，家庭教育中心有個別化家庭教育服務的功能，但據了解各縣市個案轉介均低於個位數，個別化家庭教育服務呈現消極被動的狀態，完全未發揮功能，應增加訪視、關心這些家庭。
教團建議中長期應調整中介教育資源、增加專輔人員編制、落實「三級輔導」與「三級預防」。目前全國僅設有3所中途學校，專職安置遭受性剝削或疑似遭受性剝削的兒童及少年（以少女為主），惟其目前學生數明顯偏低，尚有70至80%的安置空間，中途學校可評估進行適當調整、擴大安置對象及類型，並協調家庭教育中心專業人才，與專業輔導人員合作啟動個別化家庭服務與介入型輔導,提供訪視、親職教育，有效協助親子溝通。
王瀚陽說，二級輔導需要「專任輔導人員」專業協助，當前校園學生常見的問題以親職功能不佳最多，其次依序是就學不穩定、中輟、心理健康、人際困擾、偏差行為、性侵害、兒童及少年虐待疏忽、身體健康、少年犯罪、高風險家庭、網路沈迷、物質濫用、師生衝突等隨著未來強況越多勢必必要更增添人力符合未來需求。國中輔導教師編制建議採納學生團體EdYouth日前訴求，比照高中每12班設置一人（目前為15班設置一人）。
另外，王瀚陽提到，學生憂鬱盛行率和自殺率逐年攀升，但調查指出，只有不到1成5的學生願意尋求輔導教師協助，呼籲在一級預防上，中小學亟待重視情緒與溝通教育。
國教盟與全長聯嚴正呼籲主管機關應切實檢討非行少年輔導機制成效不彰問題，才能修補校安漏洞，有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生，避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。