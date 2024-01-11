00927今年來規模躍增55%　成長率台股ETF之冠

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其中00927群益半導體收益ETF選股邏輯著重在配息能力與獲利能力皆優異台灣半導體高息股，成分股囊括台灣半導體業上、中、下游，且前二次配息的年化配息率都接近6%，並順利填息，此次配息金額更拉高至0.36元、預估年化配息率近8.5%，引發市場關注。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展，對於半導體的依賴與需求也越來越高，產業商機與投資前景持續看好，且在產業庫存水位改善下，今年半導體業料將迎來新一波復甦成長，更是資產配置上的核心必備。
謝明志指出，台灣半導體護國群山企業不僅獲利表現佳，當中更不乏大方配息與股東分享營運成果的公司，股利率誘人，也可為存股投資上的收益靠山，投資人不妨透過在成份股篩選上同時兼顧獲利能力與高配息之台灣半導體收益ETF來佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。