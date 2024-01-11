廉航勞工不該廉價！虎航工會自嘲過勞超人　公司回應了

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工會指出，去年12月，台灣虎航發布董事長的一封信給全體員工，說有魚有肉一定會和員工分享，繼8月發1個月基本薪後，再加發2個月基本薪當作績效獎金，新聞更大篇幅報導說，加計保障第13個月的基本薪後，台灣虎航員工全年獎金上看10個月，也就是說年終獎金上看6個月，社會和同業都以為他們很幸福，但這實際上只是「提前發放」，我們的年終獎金是不是真的會變多，到目前為止都還是未知數。甚至很多人可能誤以為台灣虎航員工的基本薪很高，可大部分台灣虎航員工的基本薪其實只比基本工資略高。
工會分享，台灣各大航空公司陸續定案年終獎金和調薪幅度後，新聞仍在繼續報導台灣虎航會有多好多好，只讓台灣虎航員工很怕，期望愈高、最後傷害愈大，因為目前為止真正的方案都還沒有產生。工會透露，向公司爭取，不能只有一次性發放的獎金，更應該參考其他航空公司，同步調整固定薪資，才不會讓員工覺得，疫情期間共體時艱留職停薪或大規模放無薪假、疫後復甦流汗流淚都是白費，也才能讓員工面對愈來愈嚴重的通貨膨脹時，實質薪資不會被物價侵蝕、生活水準不會變差。
工會認為，不僅長榮航調薪平均5000元，華航去年九月即調薪2000元因應物價提高、今年又再調薪4%，淨利表現比台灣虎航差的星宇航空也調薪2000元以上，台灣虎航應該先追上華航公司去年的調幅，至少調薪2000元，再依最後全年稅後純益表現往上調整，以台灣虎航約800名員工換算，調薪2000元的全年成本總計不到2000萬，對台灣虎航來說並不是很沉重的負擔。
工會強調，虎航公司去年12月只回覆「伙食津貼已經調高12%」，剩下董事會再討論，而這實際上只是空服員服勤航班每趟多30元，地勤同仁每個月多480元，調薪幅度和同業相比，實在讓台灣虎航員工難過不已。工會期盼，台灣虎航真的能和員工分享營運成果，「台灣虎航的市場定位是廉價航空，我們用實惠的機票價格和服務，讓更多國人享有出國旅遊的機會，但這絕對不代表廉價航空的員工就應該是廉價勞工」。
台灣虎航則回應，將依照董事會議時程規劃於近期舉行，對於台灣虎航企業工會的期待，公司予以尊重。