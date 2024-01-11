擁1500億元私家車！汶萊國王收藏逾7000輛車 世上有最多豪車的人
32歲的亞洲最帥王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen）於近期舉辦王室世紀婚禮，汶萊王室的財力也再度受到矚目。事實上，汶萊蘇丹的家產相當龐大，他收藏超過7000輛私家車，價值逼近50億美元（約等同於新台幣1500億元），他也是全球擁有最多私家車輛的收藏家。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，汶萊王室的財力不容小覷，王室蘇丹的財產包括20多架私人飛機、600多輛勞斯萊斯等等，是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。根據《南華早報》，他的收藏車包括客製化賓利、法拉利、寶馬和麥拉倫F1 LM，而在豪車收藏數量方面，蘇丹的收藏品主要包括約600輛勞斯萊斯、450輛法拉利和380輛賓利。
《CarBuzz》報導，分析這些已公開的收藏品總額逼近50億美元，收藏品中最引人注目的車輛包括價值約8,000萬美元的獨特賓利Dominator SUV、帶有地平線藍油漆和X88動力零件的獨特保時捷911、24克拉鍍金Silver Spur II，以及來自著名品牌的其他車款。
根據《印度時報》，汶萊蘇丹是世界上最富有的王室成員之一，截至2022年，其財產估計達300億美元（約等同於新台幣9000億元）。