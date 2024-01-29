台大腸癌發生率亞洲之冠　恐成經濟隱憂　研究：此飲品為降低關鍵

去年底癌登報告顯示，大腸癌仍高居十大癌症發生率排名第二名，每年超過一萬六千人確診，且死亡率仍逐年攀升中。同時，大腸癌也從原先好發於50歲後族群逐年年輕化。近十年癌登報告更顯示，國人40-49歲的大腸癌發生率大幅增加約5成，這不僅是健康問題，更突顯該年齡區段所屬三明治族群，身為家庭經濟支柱的隱憂！40-65歲的患者，一但罹癌，所代表的是上萬家庭經濟頓失依靠，因此，盡快建立正確的「腸」照觀念為當務之急！
如何降低罹患大腸癌風險，是其中的重要關鍵。大腸直腸癌的危險因子多數與青壯年上班族的日常習慣，包含：吸煙、不健康飲食(如：大量食用紅肉和加工肉類)，飲酒量過高、體重過重與缺乏運動等。不過，經證實大腸癌也是最易預防的，因此日常「腸」 照十分重要，如改善壞習慣、或補好菌維持菌相平衡，降低腸癌發生機率。
預防腸癌僅需一步驟 培養腸道好菌是關鍵！
近年來國外研究紛紛指出飲用優酪乳與降低腸癌發生率有正相關，在某項研究結果顯示，與完全不飲用優酪乳的男性相比，每週飲用兩次或更多次優酪乳的男性，長出腺瘤性息肉的可能性降低了19％，而腺瘤息肉可能導致癌化風險。不僅如此，若將優酪乳作為日常飲食，出現腺瘤性息肉的可能性更低，與不飲用優酪乳的男性相比，竟然降低了26％！
除此之外，更有文獻指出，每週飲用1 杯以上的優酪乳與每月不飲用/飲用少於1 杯相比，與較低的大腸直腸癌風險有關。該研究提到，優酪乳中的乳酸菌可降低瘜肉形成、減少發炎來降低大腸癌風險，是優質蛋白質的來源，對於健康有著極大幫助。
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國外學者提出優酪乳中存在的多種好菌，可改善結腸環境；此外，優酪乳所含的乳酸菌，更具有抗腫瘤的作用。
然而，現代人由於飲食習慣改變，導致壞菌多於好菌，因此需要透過補充好菌、幫助維持菌相平衡。若要持續培養好的腸道環境，建議維持天天喝優酪乳的習慣。營養師提醒，可選擇擁有國家認證的優酪乳，國家嚴格把關有保障。好菌中最為人所熟知的是A菌、B菌等，以B菌為例，能增加腸內益生菌，經研究證實能較快恢復腸內菌相，發揮以好菌抑制害菌的作用。有助於維持良好菌相、遠離大腸癌威脅。若外出不便時，可搭配菌粉進行補充，隨時養好菌、保持腸道好健康！