網傳郭台銘公開信！宣明智證實：我經手、內容應該是郭董想講的
鴻海創辦人郭台銘好友聯電榮譽副董事長宣明智，今（11）日下午陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃，被問及網傳一份郭台銘發出的公開信， 喊話集中選票力挺侯康配，宣明智強調，這封信是很多熱心的朋友一起擬，他不敢說是他寫的，但是是他經手的，更強調「裡面的內容應該都是郭台銘心裡想講的。」
記者林怡昕／台北報導
宣明智今天到嘉義幫張秀華站台車掃，被問及網傳郭台銘公開信？宣明智說，他心中只有一個念頭就是「搶救郭台銘，票投侯友宜」，這封信是很多熱心的朋友一起擬，信是他經手的，以郭老朋友身分，把郭心中想講的話，幫郭講出來，強調「信本來就不是郭董寫的」。
對於信件內容郭台銘事先是否知情該信內容？宣明智表示，有經過一些管道做傳遞，郭台銘是否有確切看得到，他沒有機會去跟他做對證，但是就我們共同商量的結果，裡面的內容應該都是郭台銘心裡想講的。
針對郭辦回應，該信件並非郭台銘發出，且郭辦已交由律師處理，宣明智則回應，可能是某一位同仁的個人意見，從四年前，從他多年跟郭台銘做朋友的話來講，這些都是郭心中的想法，他幫郭講出來，也請大家了解。
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