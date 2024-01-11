邁向永續淨零目標 中市召開低碳氣候變遷因應推動會

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，原先「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」如今升級為「台中市政府永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，此會由28位局處首長及7位外聘委員組成，共同推動永續低碳城市及因應氣候變遷。
黃秘書長指出，台中市111年整體溫室氣體排放量3,342萬噸CO2e，相較110年下降4%。其中，市府先公後私推動新市政大樓盤查及減碳工作有成，透過智慧能源管理中心調整能源使用、提升設備效率及使用自發太陽能綠電，使溫室氣體排放量相較於108年降幅達19%。
永續低碳辦公室說明，配合中央「氣候變遷因應法」規定，編寫111年減量執行方案成果報告，並經氣候變遷因應推動會後對外公開，台中市減量推動情形，包括再生能源裝置容量達1,935.50MW，為全國第三；推廣工商業節約能源輔導累計達300家次，並成立ESG輔導團輔導企業減碳。另台中市電動公車數408輛(含核定)，設籍數全國第二，相當於每4台公車就有1台是電動公車。
市府並獨步全台訂出「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造垂直綠化的景觀綠意陽台，108年實施以來迄今，共有234件案件申請，核准158案建造執照，其中23案已完工建築共增植6,235棵喬木，植樹量約創造2.7座文心森林公園。
台中市全面推動淨零及永續業務，透過制定永續淨零自治條例，讓台中氣候治理能有更完善的工具。「台中市永續淨零自治條例」已於去年底三讀通過巷，送行政院核定中，共有8章63條，以零碳產業、零碳環境、零碳交通、零碳生活及教育，氣候變遷調適五大章，加速城市永續淨零輕型打造台中成為永續零碳城市典範。