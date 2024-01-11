▲飛彈還是衛星？國家警報炸響！　醫傳授查證5招免焦慮

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不慌不慌 安心5招１查證國家災害防救科技中心官網
潘建志表示，大家的手機都收到這則國家級警報，首先應查證此訊息的真偽，判斷是否駭客入侵，詐騙集團或認知作戰。查證國家災害防救科技中心官網（https://cbs.tw/24013cc17c50），此訊息確為真實。
中國發射的人造衛星／Missile飛越台灣南部上空，是位於大氣層之外嗎？他分析，國家警報並未提及高度。若位於大氣層外的太空，則無需過度擔心，畢竟各國人造衛星每天都在台灣上空飛越外太空。
２回撥國防部電話反向查證
潘建志接著根據簡訊警報上提供的電話02-27355979進行反向查證後，確認是國防部單位。他表示，回撥自然不通，可能需要數千隻分機同時工作才能接通吧？選前時期，這類消息格外敏感。
３訪問國際航班定位網站
想知道台灣當前安全狀況，還可訪問國際航班ADSB定位網站(https://globe.adsbexchange.com/)。手機或電腦瀏覽器定位到台灣，觀察所有航班運作如常。
潘建志表示，在adsbexchange.com網站右上角的【U】字功能，可以切換到民航機／軍機顯示。目前台海周邊無軍機標示。大家可將地圖座標移到烏克蘭或以色列，比較那邊的航班情況（烏克蘭戰場看不到民用航班，以色列戰場可以看到軍機定位）。相較之下，台海周邊平靜無戰事跡象。
▲國際航班ADSB定位網站顯示台海周邊航班正常，沒有軍機跡象。（截自潘建志醫師臉書）
４收聽警告頻道
若有AM無線電對講機，可收聽121.5MHz民用空中管制警告頻道或243.0MHz軍用航管警告頻道。接收到國家級警報後，也無異常訊息。
潘建志表示，自己持有無線電執照（比醫生執照容易考許多），了解大多數人沒有AM無線電對講機（一般是FM），因此設立網站串流航空音頻(https://icecast.billypan.net/)。而在他撰文時，AM 121.5MHz持續保持靜默。 (https://icecast.billypan.net:8000/121_5_rsp1a.mp3)
５尋求精神科／身心科協助
最後一招，如果感到焦慮不安，心悸胸悶或恐慌發作，請考慮尋求精神科醫生的協助。治療恐慌症效果顯著，而且醫院／診所的精神科人很多，和菜市場一樣。民眾無需擔心丟臉，載上口罩，別人認不出的。
此次國家級警報適逢台灣大選，時機格外敏感。潘建志總結，大家無需過度緊張，目前看來一切安好，「若你想起1996年台海危機，中國射飛彈影響台灣總統選舉，則顯示你已經不年輕了。當時台灣股市暴跌，但李登輝最終順利當選。」而且他認為對於台北股市的影響也不大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60516
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