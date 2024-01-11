談台海衝突！CNN印尼頻道專訪台灣外交部長 外國關心選戰將至
CNN印尼頻道特別節目《亞洲前線》在10日播出的內容邀請台灣外交部長吳釗燮，探討南海衝突和兩岸議題。由於適逢台灣大選，外國特別關心台灣的選舉結果和未來政治走向。
國際中心賴正琳／綜合報導
CNN印尼頻道指出，美中台關係長期以來一直是東亞地區緊張局勢的根源。美國在這場衝突中的利益涵蓋地緣戰略、對台軍事支持、對貿易和資源的掌控，以及對民主價值的支持。美國在這場衝突中的角色對該地區力量動態產生重大影響，仍然是全球關注的問題。不僅如此，台海兩岸緊張關係也可能對許多國家產生廣泛影響，包括印尼。
該節目主播陳美琦（Maggie Calista）特別訪問我國外交部長，而首集節目在10日晚間播出，專訪共30分鐘，聚焦兩岸問題和台海衝突。吳釗燮說：「台灣承受很多來自中國的巨大壓力，從軍事到經濟方面，解放軍每天都在台灣週邊秀軍事動作，還取消了12項石化產品關稅，也透過假訊息做認知作戰，威脅到台灣人的生活。」
而對於何時會發生台海戰爭，吳釗燮認為現在沒有任何戰爭跡象，但無論任何時候，台灣都要好好保衛自己。「我們正在採取一切必要措施，以確保我們有足夠的能力威懾中國。」吳釗燮說，如果戰爭開打，印尼也會受影響，因為全球50%貨物都要經過台灣海峽，全球超過9成的半導體也是台灣生產的。戰爭會擾亂供應鏈，同時重創全球貿易。現階段台灣逐年增加跟美國購買武器的預算，美國對台灣的援助也是與日俱增。