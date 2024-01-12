全台首家「夿萐咖啡Bacha Coffee」進駐信義區！2款可頌台灣獨家
來自摩洛哥的知名咖啡品牌「夿萐咖啡Bacha Coffee」進駐台灣！全台首店選在新光三越A8登場，店面展現原創於1910年馬拉喀什 (Marrakech) 時的奢華風貌外，還有兩款台灣獨家的小點番茄和牛可頌和番茄菜卷可頌！此外，Global Mall新北中和2樓，引進「POP MART泡泡瑪特」新北獨家快閃店，還有新年款限定玩偶必收！
記者鍾怡婷/綜合報導
1910創立於摩洛哥的百年咖啡品牌「夿萐咖啡 Bacha Coffee 」，在全球有超過40個營業據點，而近期全台首店於台北信義新天地的新光三越百貨公司A8館開幕，提供匯集了來自35個生產國的200多種咖啡四大品項，主打單一產區、精緻調配、精緻風味。
夿萐咖啡 Bacha Coffee 全台首店達 147 平方米，有著原創於1910年馬拉喀什 (Marrakech) 時的奢華風貌，並以一整系列的咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃讓台北更具咖啡文化魅力，這也是夿萐咖啡 Bacha Coffee 開創以來、首家囊括三種體驗在同一個空間中的完整且迷人的場域。
夿萐咖啡全台首店還有精緻的咖啡吧檯，最多可容納十四位客人，亮點為特別推出的台灣獨家商品，番茄和牛可頌和番茄菜卷可頌。並且，歡慶龍年春節，自1月15日到2 月25日前，凡於夿萐咖啡 Bacha Coffee 台北精品店購買零售商品滿 2,088 元，即可獲贈夿萐咖啡 Bacha Coffee 紅包袋8個。
此外，「POP MART泡泡瑪特」新北獨家快閃店，即起至2月29日前快閃Global Mall新北中和2樓，以水族館設計概念，設有三大場景，快閃店門口首先映入眼簾的為大型水族館打卡牆，高人氣角色DIMOO暢遊在水族館中，和海洋生物好朋友歡迎著公仔迷的到來，接著來到MEGA大型公仔區，超過十款公仔可以盡情拍照打卡。
同時因應新年，也推有多款新年款商品，包括「DIMOO招財進貓可動人偶」，可愛小男孩DIMOO換上新年新衣，戴上毛絨絨的小貓毛帽，一起以冒險心準備迎接新年；古靈精怪的LABUBU也換上新衣，提著小燈籠帶來滿滿的龍年祝福，讓公仔控收藏清單一次蒐齊。