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澎湖花火節5/2登場！易遊網推機加酒　可樂旅遊「武陵賞櫻」剩3成

▲迎接5/2將登場的澎湖花火節，易遊網推出多種豐富行與自由行商品，保證有位，搶攻澎湖旅遊商機。（圖／易遊網提供）
▲迎接5/2將登場的澎湖花火節，易遊網推出多種豐富行與自由行商品，保證有位，搶攻澎湖旅遊商機。（圖／易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024澎湖國際海上花火節將於5月2日盛大登場，今年攜手人氣動漫「航海王」打造全新主題。易遊網推出「2024澎湖花火節」主題企劃，規劃多樣行程，於5至7月花火節檔期，每日皆有保留席位，易遊網機加酒自由行一次把機票與飯店搞定，甚至是目前已一位難求的開幕日機票，易遊網表示都還有機酒席位買得到。此外，於1月31日前預購花火節行程，最高可享早鳥每人現減1千元優惠。另外，春天最夯行程則屬賞櫻，可樂旅遊有推出「武陵浪漫櫻花季」保證入園多款系列商品，最低每人1,799元起，目前已被預訂7成，想賞櫻的民眾手腳得快。

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玩澎湖最具人氣的玩法，除了走跳本島打卡景點之外，安排跳島玩水亦是必備行程！為讓自由行旅客規劃行程更省心，易遊網推出3大跳島主題自由行商品，每支商品皆包含來回機票、飯店住宿和一趟跳島行程，並加贈租機車48小時，易遊網也整理「花火最佳觀賞點攻略」和「澎湖打卡景點懶人包」，讓旅客做足準備盡情暢玩澎湖。

▲易遊網也貼心整理了「花火最佳觀賞點攻略」，以及「澎湖打卡景點懶人包」。（圖／易遊網提供）
▲易遊網也貼心整理了「花火最佳觀賞點攻略」，以及「澎湖打卡景點懶人包」。（圖／易遊網提供）
跳島主題自由行提供南方四島、吉貝島、澎澎灘3大島嶼選擇。想來趟南方四島巡航，探訪藍洞秘境，並潛進海底欣賞超夢幻「紫色薰衣草森林」，推薦【澎湖．珊瑚森林浮潛自由行3天】，每人含稅8,990元起；喜歡玩水的旅客首選【澎湖．吉貝島自由行3天】，暢遊台版馬爾地夫之稱的吉貝島，還能自選海上活動、SUP立槳、獨木舟三選一，每人含稅只要6,990元起；若想一窺澎湖絕美無人島風采，【澎湖．澎澎灘SUP戲水自由行3天】巡航東海探索澎澎灘無人島秘境，並安排SUP立槳、獨木舟賞夕陽、捕龍蝦等體驗，每人8,990元起。

▲若想一窺澎湖絕美無人島風采，參加【澎湖．澎澎灘SUP戲水自由行3天】巡航東海探索澎澎灘無人島秘境。（圖／易遊網提供）
▲若想一窺澎湖絕美無人島風采，參加【澎湖．澎澎灘SUP戲水自由行3天】巡航東海探索澎澎灘無人島秘境。（圖／易遊網提供）
喜歡跟團的旅客，易遊網針對不同客群喜好，規劃玩水與不玩水行程供旅客選擇。玩水行程推薦【澎湖．吉貝水樂園．海牧烤鮮蚵、網美北環島3天】，造訪水上活動天堂的吉貝島，體驗香蕉船、水上摩托車、衝浪飛艇等多項海上活動，並安排海洋牧場大啖現烤肥美鮮蚵和走跳本島打卡景點，每人10,990元起；不玩水行程推薦【澎湖．浪漫七美海、海牧烤鮮蚵3天】，一趟安排東海、南海巡航體驗，並走訪七美、望安一探豐富傳說故事的島嶼，每人含稅11,190元起，加1元再贈海上花火船行程，不必人擠人，用不同視角感受磅礡美景，體驗最佳零死角煙火秀。

今年夏天想走跳澎湖，一睹全新航海王花火盛宴，一定要趕緊提早規劃，易遊網2024花火節行程現正熱賣中，1月31日前預訂最高可享早鳥每人現減1千優惠。

▲到澎湖若是不想玩水，易遊網規劃將走訪七美、望安一探豐富傳說故事的島嶼。（圖／易遊網提供）
▲到澎湖若是不想玩水，易遊網規劃將走訪七美、望安一探豐富傳說故事的島嶼。（圖／易遊網提供）

至於春天不可錯過的活動，當然就是賞櫻花！2024年武陵農場櫻花季將自2月8日至2月29日，長達22天，期間囊括農曆春節連假，預估將吸引大批旅客前往，為維護旅客賞櫻品質，農場每年都會在櫻花季期間實施交通管制，除入住農場或露營區之旅客可申請車輛通行證外，一般遊客禁止開車入園。

可樂旅遊有推出「武陵浪漫櫻花季」保證入園系列商品，讓旅人免舟車勞頓就可輕鬆賞花，系列行程團體遊1至3日遊最低每人1,799元起；若是想要自由行，則可以參考4人成行的2日遊武陵賞櫻行程，費用包含巴士（或巴士+火車）來回、住宿與其餐食、武陵農場門票，每人4,999元起。可樂旅遊表示目前已銷售超過7成，僅剩不到3成的名額，想到武陵農場賞櫻的民眾，手腳得快。

▲可樂旅遊推出1~3日行程「武陵浪漫櫻花季」，最低1日遊部份每人1,799元起，保證能入園，目前已賣出約7成，想預訂的民眾手腳得快。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊推出1~3日行程「武陵浪漫櫻花季」，最低1日遊部份每人1,799元起，保證能入園，目前已賣出約7成，想預訂的民眾手腳得快。（圖／可樂旅遊提供）

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