澎湖花火節5/2登場！易遊網推機加酒　可樂旅遊「武陵賞櫻」剩3成

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跳島主題自由行提供南方四島、吉貝島、澎澎灘3大島嶼選擇。想來趟南方四島巡航，探訪藍洞秘境，並潛進海底欣賞超夢幻「紫色薰衣草森林」，推薦【澎湖．珊瑚森林浮潛自由行3天】，每人含稅8,990元起；喜歡玩水的旅客首選【澎湖．吉貝島自由行3天】，暢遊台版馬爾地夫之稱的吉貝島，還能自選海上活動、SUP立槳、獨木舟三選一，每人含稅只要6,990元起；若想一窺澎湖絕美無人島風采，【澎湖．澎澎灘SUP戲水自由行3天】巡航東海探索澎澎灘無人島秘境，並安排SUP立槳、獨木舟賞夕陽、捕龍蝦等體驗，每人8,990元起。
喜歡跟團的旅客，易遊網針對不同客群喜好，規劃玩水與不玩水行程供旅客選擇。玩水行程推薦【澎湖．吉貝水樂園．海牧烤鮮蚵、網美北環島3天】，造訪水上活動天堂的吉貝島，體驗香蕉船、水上摩托車、衝浪飛艇等多項海上活動，並安排海洋牧場大啖現烤肥美鮮蚵和走跳本島打卡景點，每人10,990元起；不玩水行程推薦【澎湖．浪漫七美海、海牧烤鮮蚵3天】，一趟安排東海、南海巡航體驗，並走訪七美、望安一探豐富傳說故事的島嶼，每人含稅11,190元起，加1元再贈海上花火船行程，不必人擠人，用不同視角感受磅礡美景，體驗最佳零死角煙火秀。
今年夏天想走跳澎湖，一睹全新航海王花火盛宴，一定要趕緊提早規劃，易遊網2024花火節行程現正熱賣中，1月31日前預訂最高可享早鳥每人現減1千優惠。
至於春天不可錯過的活動，當然就是賞櫻花！2024年武陵農場櫻花季將自2月8日至2月29日，長達22天，期間囊括農曆春節連假，預估將吸引大批旅客前往，為維護旅客賞櫻品質，農場每年都會在櫻花季期間實施交通管制，除入住農場或露營區之旅客可申請車輛通行證外，一般遊客禁止開車入園。
可樂旅遊有推出「武陵浪漫櫻花季」保證入園系列商品，讓旅人免舟車勞頓就可輕鬆賞花，系列行程團體遊1至3日遊最低每人1,799元起；若是想要自由行，則可以參考4人成行的2日遊武陵賞櫻行程，費用包含巴士（或巴士+火車）來回、住宿與其餐食、武陵農場門票，每人4,999元起。可樂旅遊表示目前已銷售超過7成，僅剩不到3成的名額，想到武陵農場賞櫻的民眾，手腳得快。