丁強逝世1年！遺孀李璇突傳「悲傷過度身體欠佳」 經紀人回應了
資深演員丁強逝世將滿1年，74歲遺孀李璇去年10月代夫領取金鐘獎特別貢獻獎，接著好一陣子沒正式在公開場合現身，讓不少關心她的影迷，深怕她因為過度悲傷而搞壞身子，因此透過各種管道聯繫經紀人與劇組，想問問李璇的近況，而經紀人收到訊息後，也將所有的關心傳達給李璇，當聽到消息時，李璇感謝的說：「謝謝大家！我身體狀況很好，一切沒事。」
記者羅凌筠／綜合報導
李璇手頭上的電影、舞台劇《無量義 法髓頌》剛剛結束，她還參與了歌手林逸欣《風的記憶》MV拍攝，故事裡，她飾演因失智症而遺忘女兒的媽媽，因為忘記回家的路而四處亂晃，回想拍攝當天剛好下了場大雨，公園地板全濕，但李璇不喊苦，表示不用墊任何東西，她可以直接躺在地上演出，因此拍攝完畢後全身濕，李璇還頻問導演：「剛剛表現可以嗎？需不需要再一次？」其敬業態度讓林逸欣為之敬佩。
由於工作滿檔，導致李璇2023下半年幾乎都在劇組中度過，不太能再撥出時間於公開活動上與大家見面，在工作暫告一段落後，李璇決定小小休息一段時間，子女也預計於1月底前回台，故就多安排了幾天與家人團聚，李璇說：「其實我這些日子也有定期去醫院做公益跟擔任義工，我還抽空練習彈古箏與學習佛法，大家真的不用擔心我！」
李璇請經紀人協助轉述自己的心意，「我很好，身體硬朗，這陣子我比較多時間是在休息，但另一方面，其實經紀人也正在安排我未來投入新的劇集拍攝，你們擔心我是不是因為丁哥的離開過度傷心，導致身體欠佳，其實是沒有的，最近日子過得很恬靜平淡，雖然我非常不捨，但丁哥永遠在我心中，沒有離開，再次謝謝所有朋友的關心，敬祝大家身體健康，新年快樂。」
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