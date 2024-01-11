台灣大選倒數　CNN：選舉結果可能會改變世界！牽動美中關係變化

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《CNN》報導指出，台灣是中美之間關係緊張的最主要原因之一，美國一直是台灣在國際上的主要支持者以及武器供應國。在台灣大選結果出爐後，北京如何回應台灣民意所做的選擇，也將考驗著中美之間是否能夠控制緊張局勢，或者會走向進一步對抗衝突。
《CNN》報導接著分別簡單介紹了3位總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲，並且提到了中國對台灣立場的改變，兩岸關係降至數十年來的最低點。報導稱國台辦經常敦促台灣人做出「正確的選擇」，往往被解讀為不要投票給民進黨的委婉說法，而台灣官員則經常指控中國介選，手段包括軍事壓力、經濟脅迫以及假訊息宣傳戰等等。
雖然很少有專家預期解放軍會在短期內出兵台灣，但北京有很多方式來表達不滿，包括實施軍事演習展示武力、進一步暫停與台灣的貿易往來甚至封鎖等等。北京會採取怎麼樣的措施，強度有多高，美國及其盟友會如何反應，這一系列問題都受到全球密切關注。在歐洲與中東地緣政治充滿激烈衝突下，世界處於一種緊張不安的氣氛之中。
《CNN》報導最後也介紹了台美關係，指出美國與台灣保持密切的非官方關係，美國有法律義務向台灣提供自衛手段，但長期以來採取「戰略模糊」的立場，對於若中國入侵台灣，是否會發兵保衛含糊其辭。
然而，自川普入主白宮以來，美國已經加強了對台灣的支持與軍售，拜登也曾多次表態，如果中國入侵，美國將會保衛台灣。這樣的態度激怒了北京，北京說台灣是中美關係中不容逾越的紅線，拜登則在去年11月的拜習會中警告習近平不要干預台灣大選。
台灣始終挑動著中美之間的敏感神經，但同時美國正試圖穩定與中國的緊張關係，防止競爭演變成衝突。此外，美國也將在今年11月舉行總統大選，屆時結果如何，也將受到台灣新領導人和全體人民密切關注。