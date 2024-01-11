氣勢回升！王婉諭曝收到大量入黨申請 呼籲集中選票投給時代力量
距離2024總統、立委大選剩不到2天，時代力量黨主席王婉諭今（11）日感謝許多朋友，站出來肯定時代力量的問政表現，「讓人感到非常窩心，證明努力沒有白費」，也透露無論是空戰或者陸戰，都明顯感受到氣勢回升，不僅短時間內就收到大量入黨申請，支持者和志工也都展現出高昂士氣，都讓時代力量更有信心，希望能夠贏得勝選，同時喊話呼籲支持本土進步路線選民，政黨票集中投給時力。
記者林莞茜／綜合報導
王婉諭指出，近期看到許多朋友，站出來肯定時代力量的問政表現，呼籲大家票投時力，包括導演吳念真、楊力州、網紅呱吉邱威傑，還有各界代表發動的連署，都讓人感到非常窩心，證明努力沒有白費。無論是空戰或者陸戰，都明顯感受到氣勢回升，不僅短時間內就收到大量入黨申請，支持者和志工也都展現出高昂士氣，都讓時代力量更有信心，希望能夠贏得勝選。
王婉諭表示選戰進入最後關鍵時刻，時代力量會展開大動員，所有候選人會在全台各地街講和掃街，共同呼籲支持本土第三勢力的朋友，集中選票投給時代力量，「讓我們留在國會，成為對外共同捍衛主權，對內監督帶動大黨跟進改革的關鍵少數」。
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