創新高！去年稅收超過3.43兆元　全年「超徵」3617億元史上第3高

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至於去年稅收以綜所稅增加946億元、營所稅增加487億元、證交稅增加217億元較多，土地增值稅減少185億元。不過，包括關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅去年都創下新高，證交稅亦是史上次高。
值得注意的是，去年全國稅收較預算數高出3617億元，其中「超徵」較多的稅目分別為綜所稅1635億元、營業稅940億元、證交稅422億元及營所稅287億元，主因包括薪資所得及利息扣繳稅款增加，受惠民間消費動能揚升，連5次升息下擴大金融業利差，加上年中以來AI題材發酵，股市交投熱絡及企業營收增加所致。
去年12月及全年上市櫃股票平均每日成交值為3622億元、3348億元，分別較前年同期2480億元、2885億元成長46.0%、16.1%，也使得12月證交稅有 197億元，年增55億元，年成長38.6%，2023年全年證交稅實徵淨額1973億元，年增217億元，年成長12.4%。
至於房地稅收部分，財政部表示，去年受惠國內景氣復甦、購物信心回溫，加上新青安貸款助攻，12月契稅、土增稅、個人房地合一所得稅都有回穩跡象，其中契稅在新建案完工交屋挹注之下，去年12月實徵16億元、年增16.3%，連續7個月正成長，累計全年實徵158億元、年增2.1%，以新竹市、桃園市及台南市增加較多。