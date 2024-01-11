外資賣台股跌！新台幣重貶1.17角收31.14元　單日貶幅僅次日圓

創新高！去年稅收超過3.43兆元　全年「超徵」3617億元史上第3高

▲財政部公布2023年全國稅達3.43兆元為歷史新高，超出預算數3617億元，稅收「超徵」金額亦創下史上第3高。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部公布2023年全國稅達3.43兆元為歷史新高，超出預算數3617億元，稅收「超徵」金額亦創下史上第3高。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

財政部今（11）日公布去（2023）年全國稅收達新台幣3兆4319億元，創歷史新高，年成長5.7%，更較預算數高出3617億元，亦是史上第3高。同時，象徵台股交易動能的證交稅，去年實徵金額1973億元，也創下史上次高，年成長12.4%，主要受惠AI商機發酵，股市交易熱絡，帶動證交稅成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部最新統計，去年12月全國稅收1442億元，較2022年12月減少240億元，年減14.3%，其中以營業稅減少131億元、綜合所得稅減少65億元較多，而證交稅增加55億元。而累計2023年全年稅收3兆4319億元，仍創下歷年新高，年增5.7%，預算達成率111.8%，即較預算數高出3617億元，「超徵」金額也來到史上第3高。

至於去年稅收以綜所稅增加946億元、營所稅增加487億元、證交稅增加217億元較多，土地增值稅減少185億元。不過，包括關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅去年都創下新高，證交稅亦是史上次高。

值得注意的是，去年全國稅收較預算數高出3617億元，其中「超徵」較多的稅目分別為綜所稅1635億元、營業稅940億元、證交稅422億元及營所稅287億元，主因包括薪資所得及利息扣繳稅款增加，受惠民間消費動能揚升，連5次升息下擴大金融業利差，加上年中以來AI題材發酵，股市交投熱絡及企業營收增加所致。

去年12月及全年上市櫃股票平均每日成交值為3622億元、3348億元，分別較前年同期2480億元、2885億元成長46.0%、16.1%，也使得12月證交稅有 197億元，年增55億元，年成長38.6%，2023年全年證交稅實徵淨額1973億元，年增217億元，年成長12.4%。

至於房地稅收部分，財政部表示，去年受惠國內景氣復甦、購物信心回溫，加上新青安貸款助攻，12月契稅、土增稅、個人房地合一所得稅都有回穩跡象，其中契稅在新建案完工交屋挹注之下，去年12月實徵16億元、年增16.3%，連續7個月正成長，累計全年實徵158億元、年增2.1%，以新竹市、桃園市及台南市增加較多。

臨去秋波！出口連2紅、全年破4千億美元　財部：已走出低潮

進過金庫吸財氣！龍年開運小物　銀行發財水、發財金領取攻略看這

預購未繳款釋出874套！央行龍年套幣1/11凌晨1時開放第2波申購

2023年金控獲利王富邦拿下！中信超車國泰排第二　唯一虧損是這家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選