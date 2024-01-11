遭李彥秀母辱罵首受訪 高嘉瑜爆哭感謝鄉親力挺「我要更堅強！」
尋求連任的民進黨立委高嘉瑜今（11）日上午到南港中研市場掃街時，正巧碰上對手李彥秀母親也在現場，未料對方竟追上前痛批「肖查某」、「被人打到哭」等不理性辱罵字眼，對此高嘉瑜下午受訪過程中突然爆哭，但強調並非被李彥秀母親罵哭，而是想到這一路以來有許多人支持感動，所以自己要更努力、更堅強。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜今日前往市場掃街，未料過程中遇上李彥秀母親衝上前辱罵「肖查某」，高嘉瑜質疑為何李彥秀可以到美國、中國買豪宅，強調是建商好朋友、企業捐款全國第二高，更收受潤泰500萬政治獻金，李彥秀母則反嗆「李彥秀就是有本事！」另提及高嘉瑜過去遭家暴一事「被人打到哭！」
對此高嘉瑜下午受訪說，認為李彥秀母親不應該消費受害者，攻擊別人的傷口，但顯然是非常生氣一直攻擊她，但自己始終是一直微笑，心平氣和的避開。
未料受訪過程中高嘉瑜突然爆哭，她解釋並非是被罵一事，而是這些日子以來，很多人給她加油打氣，也有很多人給予支持，所以希望自己可以更努力，也讓支持者知道她很努力，是想到很多人的支持覺得很感動，所以自己要更努力、更堅強。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。