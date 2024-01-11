高端新冠疫苗「沒EUA先生產」！民眾黨質疑政府內定　公司喊告

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然而，高端公司通過新聞稿表示，全球疫苗廠商因應新冠疫情，皆採用「研發且同步量產」之模式，非高端特有，聯亞準備投入擴大二期試驗之際，也同步啟動量產。
高端公司強調，當時面對疫情的緊急性，唯有壓縮疫苗廠與供應商的產能與時程，才得以快速量產疫苗對抗疫情，且若疫苗研發失敗，廠商就必須背負研發的鉅額虧損，提前量產的成果也會付諸東流。
此外，高端公司表示，張凱鈞誣陷公司、稱「臨床試驗收案3000多人，但刻意只挑選1000人當樣本」，本身並無醫學與臨床試驗設計的專業背景與能力，且勿為了騙取選舉聲量而胡亂編纂故事。
高端公司指出，高端新冠疫苗二期臨床試驗已發表於全球知名期刊「刺胳針呼吸醫學，已通過全球真正的醫學與臨床試驗專家審查，研究論文裡有詳細說臨床試驗設計及結果，且臨床試驗規劃設計考量因素眾多，並非單純數字多寡的比較。
對於張凱鈞相關言論，高端公司表示，其言論充滿各項錯誤，且明顯對臨床試驗或疫苗開發中的各項專業術語皆無正確知識，公司難以一一逐項指正其之錯誤，公司亦將委請律師針對張委員之抹黑言論提告。
高端公司進一步指出，經查，民眾黨張凱鈞中央委員（原名：張凱勛），2020年已因偽造文書遭桃園地方法院判決有罪在案（104年度訴字第671號），2021年又因非法進口中國製口罩於網路上販售，涉嫌違反藥事法及涉嫌詐欺而遭台北地檢署起訴。