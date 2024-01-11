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高端新冠疫苗「沒EUA先生產」！民眾黨質疑政府內定　公司喊告

▲高端公司表示，「研發且同步量產」模式非高端獨有，公司亦將委請律師針對張凱鈞之抹黑言論提告。（圖／食藥署提供）
▲高端公司表示，「研發且同步量產」模式非高端獨有，公司亦將委請律師針對張凱鈞之抹黑言論提告。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

民眾黨中央委員張凱鈞近期指控，高端公司未經過緊急使用授權核可，就已經大量生產其新冠肺炎疫苗原液，以此指控政府內定高端緊急授權、一路開綠燈。對此高端公司表示，「研發且同步量產」模式非高端獨有，公司亦將委請律師針對張凱鈞之抹黑言論提告。

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高端新冠肺炎疫苗爭議持續延燒，張凱鈞稱，高端公司早在其新冠肺炎疫苗通過第二期臨床試驗前、就已經生產了約375萬劑的疫苗原液，後來與衛福部簽訂採購合約，快一個月後才提交緊急授權申請（EUA），並認為高端敢提早生產，是政府內定核可高端疫苗的緊急授權、一路開綠燈的證據。

然而，高端公司通過新聞稿表示，全球疫苗廠商因應新冠疫情，皆採用「研發且同步量產」之模式，非高端特有，聯亞準備投入擴大二期試驗之際，也同步啟動量產。

高端公司強調，當時面對疫情的緊急性，唯有壓縮疫苗廠與供應商的產能與時程，才得以快速量產疫苗對抗疫情，且若疫苗研發失敗，廠商就必須背負研發的鉅額虧損，提前量產的成果也會付諸東流。

此外，高端公司表示，張凱鈞誣陷公司、稱「臨床試驗收案3000多人，但刻意只挑選1000人當樣本」，本身並無醫學與臨床試驗設計的專業背景與能力，且勿為了騙取選舉聲量而胡亂編纂故事。

高端公司指出，高端新冠疫苗二期臨床試驗已發表於全球知名期刊「刺胳針呼吸醫學，已通過全球真正的醫學與臨床試驗專家審查，研究論文裡有詳細說臨床試驗設計及結果，且臨床試驗規劃設計考量因素眾多，並非單純數字多寡的比較。

對於張凱鈞相關言論，高端公司表示，其言論充滿各項錯誤，且明顯對臨床試驗或疫苗開發中的各項專業術語皆無正確知識，公司難以一一逐項指正其之錯誤，公司亦將委請律師針對張委員之抹黑言論提告。

高端公司進一步指出，經查，民眾黨張凱鈞中央委員（原名：張凱勛），2020年已因偽造文書遭桃園地方法院判決有罪在案（104年度訴字第671號），2021年又因非法進口中國製口罩於網路上販售，涉嫌違反藥事法及涉嫌詐欺而遭台北地檢署起訴。

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