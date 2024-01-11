蘇震清違法收受360萬政治獻金 北高行判全數沒入、裁罰116萬
立委蘇震清5年前分別收受前太流董事長李恒隆的100萬元政治獻金，以及不詳捐贈者的260萬元政治獻金，遭監察院合計裁處罰鍰116萬元，沒入360萬元，蘇不服處分，提訴願遭駁後，改提行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認為，兩項處分並無違法，今（11）日判決駁回。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
蘇震清於2019年12月30日收受李恒隆假借傑合公司名義，捐贈100萬元政治獻金，蘇未盡收受後查證義務，收受不符規定的政治獻金且未於法定期限內返還或繳庫，違反政治獻金法規定，遭監察院裁罰24萬元並沒入違法收受的100萬元。
蘇震清指示辦公室主任余學洋於2019年12月19日收受黃蓁蓁交付，捐贈者不詳的260萬元政治獻金，且未於收受後15日內存入「政治獻金」專戶、未開立受贈收據，隱匿未登帳而故意不實申報，再遭監察院裁罰92萬元並沒入260萬元。
北高行合議庭調查後，認蘇震清對李恒隆捐贈政治獻金並非毫不知情，且指示余學洋代為處理，監察院依政治獻金法規定裁罰及沒入，於法並無不合；關於第二項處分，合議庭認為，蘇震清明知黃蓁蓁交付的260萬元是政治獻金，竟仍交代余學洋無須存入政治獻金專戶，不必開立受贈收據，故意不實申報，監察院依政治獻金法規定裁處並沒入，並無違誤。