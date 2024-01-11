恐怖畫面曝！台中女駕駛被「機械車位夾死」 疑探頭暴衝夾殺喪命
台中市一名42歲黃姓女駕駛，今（11）日下午2時許要停往自家地下機械式停車場時，疑因不慎踩油門而使車輛暴衝，當場遭夾頸部，警消獲報後到場使用破壞機具救出黃女，但其已失去生命跡象，經送醫搶救後仍急救無效；事發當下的畫面曝光，當時黃女多次移動車輛，卻一直停不好，過程中將頭探出查看，不料車輛卻往前暴衝，當場卡住頸部，最終因創傷性窒息宣告不治身亡。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該棟大樓屋齡31年，機械車位不多，事故發生後，機械維修師傅到場勘查，稱機械車位升降都沒問題，車台也已到位，肇因可能是駕駛不小心暴衝導致，而根據警方調查，當時報警的是黃女的38歲陳姓鄰居，當時他到停車場見到有輛轎車斜停，遂下車查看，卻驚見黃女頸部被夾住，嚇得趕緊通報。
事發當下的畫面也曝光，只見黃女正準備停車，但一直停不好，還一度下車繞道後方查看，接著再次上車，疑似是探頭查看時，不慎踩油門使得車輛暴衝，結果頸部當場遭到機械車位和車子夾殺動彈不得。
當時女子移動車輛多次都喬不好，一度下車繞到後方查看，回到車上將車輛後移，而女子為了查看情況將頭往外探出，結果往前移動時導致頸部瞬間被卡住動彈不得，直到鄰居到場報警後，經消防員立即使用三合一破壞組才成功被救出，但其頸部已發紺呈現藍紫色且失去呼吸心跳，經緊急送往中國附醫搶救，但經15分鐘搶救後，黃女因創傷性窒息宣告不治，確切狀況警方將進一步調查釐清。