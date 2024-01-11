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《美食無間》王柏傑、傅孟柏變飯友　簡嫚書「最後晚餐」嗑東坡肉

▲簡嫚書（中）在《美食無間》最後晚餐選吃東坡肉，呼應王柏傑（右）、傅孟柏（左）這對「東坡CP」。（圖／發起日影視提供）
▲簡嫚書（中）在《美食無間》最後晚餐選吃東坡肉，呼應王柏傑（右）、傅孟柏（左）這對「東坡CP」。（圖／發起日影視提供）

記者羅凌筠／綜合報導

警匪台劇《美食無間》12日迎來大結局，王柏傑殺手身分曝光，與刑警傅孟柏、簡嫚書享用「最後晚餐」東坡肉，這場戲也恰好是他們最後一場「吃戲」，吃了整部戲，簡嫚書從門外漢變老饕，講出一套「東坡肉理論」，讓雙帥滿意點頭，頗有名師出高徒的欣慰感。

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▲傅孟柏（左）、簡嫚書（右）殺青後仍時常私下約吃飯。（圖／發起日影視提供）
▲傅孟柏（左）、簡嫚書（右）殺青後仍時常私下約吃飯。（圖／發起日影視提供）
天下沒有不散的筵席，《美食無間》最終結局，刑警「朱坡」傅孟柏、「吳薇」簡嫚書跟殺手「黎子東」王柏傑各自走向不同命運，三人情誼從飯桌萌芽，當然也要在飯桌告別，最後一餐特別設計讓他們吃東坡肉，簡嫚書歷經美食家傅孟柏、王柏傑的洗禮，也開始懂得品嚐料理。

▲王柏傑（前）飾演的「黎子東」殺手身分曝光，和簡嫚書飾演的「吳薇」好好告別。（圖／發起日影視提供）
▲王柏傑（前）飾演的「黎子東」殺手身分曝光，和簡嫚書飾演的「吳薇」好好告別。（圖／發起日影視提供）
最後一集由簡嫚書主揪飯局，招牌東坡肉端上桌，她搶先說：「好吃的東坡肉，肥瘦比例必須恰到好處，皮恰如其分的軟糯，肥肉潤而不膩，瘦肉柔嫩多汁，三個部位各有千秋、缺一不可。再加上溫過的花雕，酒色清亮，酒味醇厚，酸爽的尾韻更提升了肉香。」

對照先前都是傅孟柏、王柏傑挑戰把饒口的美食經倒背如流，這次換簡嫚書說得一口好菜，飯局尾聲，她惋惜說：「要是可以一直這樣一起吃飯，該有多好。」三位主演戲殺青後仍時常私下約吃飯，是貨真價實的「不吃不相識」。

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