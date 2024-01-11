蕭煌奇樂當包租公！新年計畫曝光 想砸3000萬日本置產
團體「李吳兄弟」從選秀節目《超級紅人榜》出道，將推出新專輯《PRIDE》，他們今（11）日在台北舉行媒體活動，專輯製作人蕭煌奇也一起現身受訪，談到新年新計畫，蕭煌奇提到希望今年能在日本大阪、北海道置產，預估得投資3000萬台幣。
記者吳雨婕／台北報導
蕭煌奇喜愛投資房地產，目前已經有一間錄音室、一間住宅，還當起包租公，出租幾間房子，今年希望能到日本買房，會想要在日本置產的原因，是因為時常去日本玩，朋友因此建議可以在日本買房，如果順利購屋，就能省下一筆去日本玩的住宿費，「我想想覺得可行，可能會在北海道、大阪吧，先去看看房子。」而在日本置產，他預計得準備3000萬。
蕭煌奇也分享，希望日本的房子可以買大一點，期望是在3房以上，因為這樣就能帶員工一起去玩，大家都能住，一旁的「李吳兄弟」聽聞，立刻說想去，蕭煌奇大方表示歡迎。
此外，「李吳兄弟」從《超級紅人榜》嶄露頭角，3人得到蕭煌奇賞識，蕭煌奇還擔任他們的新專輯製作人，3人分享蕭煌奇非常照顧他們，還會幫忙訂便當，其實他們也走過辛苦的時期，一度只有大哥有收入，月入3.2萬元得養3個人。
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