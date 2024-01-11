投票日「全台天氣」一圖看懂！日夜溫差飆破12度 東部投票要帶傘
總統大選即將在1月13日登場，不少選民都會提前返鄉準備投票，中央氣象署也帶大家一圖看懂大選週末天氣，提醒民眾大選日要注意早晚溫差，受到清晨輻射冷卻影響，北部低溫攝氏11度，太陽露臉後高溫回到23度，溫差飆破攝氏12度，天氣穩定，僅迎風面東部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜預報指出，大選投票日（週六）晴到多雲，清晨輻射冷卻影響，日夜溫差比較大，北部攝氏11度至23度、中部攝氏13度至25度、南部攝氏15度至26度，西半部日夜溫差達攝氏10度以上差異，早上出門投票要注意保暖，白天就會開始回溫，入夜後再降到10度低溫。
投票日天氣晴到多雲，東半部整天不定時有零星短陣雨，清晨馬祖要留意局部霧或低雲，週日入夜後中南部留意局部霧或低雲影響能見度。
林定宜提醒，明天（12日）白天冷氣團逐漸減弱，北部、東部高溫回到攝氏21度至22度，中部攝氏24度、南部攝氏25度，溫度逐漸回升到週末。
好天氣持續到下週一，迎接新一波東北季風增強，最低溫時機在下週二清晨，大台北約攝氏15度，北部攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度，除了北部、東北部轉涼外，北部、東部有局部短暫雨。下週三東北季風開始減弱，各地氣溫回升，東部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。