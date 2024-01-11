怕總統大選前後台股震盪？專家推ETF這樣配、還能領元月除息紅包

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國泰投信ETF研究團隊進一步說明，最新的美國12月非農就業數字遠高於預期，且消費者信心也大幅較前值成長，市場看好美國民間2024消費力，對美股都是利多，短期來說的話，這個禮拜是台灣大選年，台股可能會有比較大的震盪，投資人可考慮入手海外股票型ETF。
其中本月即將除息的國泰北美科技ETF 00770，追蹤「標普北美科技指數」，2023年指數含息總報酬高達61.27%，高於納斯達克100指數的56.21%，也高於臺灣加權股價指數的30.68%，標普500指數的26.79%，且觀察過去10年來的CES大展後（2014年到2023年）1 個月，「標普北美科技指數」上漲機率在 7到8 成，表現不俗，現在切入後續填息動能強。
除了美股ETF，若想搭上停止升息後的債券上漲列車，國泰投資級公司債00725B也是本月除息的債券ETF大亮點，國泰投資級公司債00725B經理人鍾郁婕表示，債券價格正處於相對低點，目前投資級公司債百元交易價格仍低於90元相當少見，較近十年平均交易價格的109.65元折價逾20%，且00725B持債平均存續期間為12年，對利率敏感度較高，債券殖利率下降1%，債券價格有機會上漲12%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。