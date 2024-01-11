最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改瘋這間

洲際酒店加LINE好友！可免費抽獎換名菜　消費12000元送2萬元住宿

▲高雄洲際酒店「洲際美食節」活動期間加入酒店LINE官方帳號，天天都可參加抽獎，獎項包含免費餐點，像是湛露中餐廳將招待價值4,560元雙人套餐，及名菜「梁溪脆鱔」免費電子兌換券等。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店「洲際美食節」活動期間加入酒店LINE官方帳號，天天都可參加抽獎，獎項包含免費餐點，像是湛露中餐廳將招待價值4,560元雙人套餐，及名菜「梁溪脆鱔」免費電子兌換券等。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄洲際酒店迎農曆新年，聯合酒店內五間餐廳、酒吧推出「洲際美食節」LINE好友限定抽獎回饋活動，即日起至2024年3月31日止，加入「高雄洲際酒店」LINE官方帳號（按此），即享每日三次抽獎機會，獎項包含餐廳人氣名菜免費電子招待券，最大獎為「湛露中餐廳」價值4,560元雙人套餐兌換券，中獎機率100%；餐飲消費滿額可集點，集滿6點、即消費1萬2千元可兌換原價2萬元的豪華雅緻房（雙床房型）平日住宿一晚。另外，吉比鮮釀餐廳也推出下載吉比鮮釀餐廳APP註冊為會員，同樣會收到啤酒活動優惠券與好禮，並將於1月17日推出一日啤酒暢飲活動。

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高雄洲際酒店表示，飯店內的餐廳和酒吧最近頻頻受到肯定，像是獲第三屆綠色餐飲指南頒發綠食先行獎（Pioneer in Green Dining）的歐陸料理「SEEDS大地餐廳」、贏得第三屆500盤肯定的「WA-RA日式餐廳」、2022及2023連續兩年榮獲美國《葡萄酒鑑賞家》（Wine Spectator）雜誌認證酒單卓越獎的「湛露中餐廳」、「BL.T33大廳酒吧」，及去年盛大開業的「好客南洋餐廳」。

▲高雄洲際酒店一樓「SEEDS大地餐廳」，甫獲第三屆綠色餐飲指南頒發綠食先行獎（Pioneer in Green Dining）。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店一樓「SEEDS大地餐廳」，甫獲第三屆綠色餐飲指南頒發綠食先行獎（Pioneer in Green Dining）。（圖／高雄洲際酒店提供）
即日起至2024年3月31日止，高雄洲際酒店推出LINE好友限定抽獎活動，只要加入酒店LINE官方帳號，每日領取三次幸運扭蛋抽獎機會，獎項中最大獎為「湛露中餐廳」價值4,560元雙人套餐，還有無錫名菜「梁溪脆鱔」、南洋人氣料理「馬來傳統烤魚」、「金沙魚皮籃」小份、風味和食「菲力牛佐木之芽味噌醬」、西式經典「松露薯條」等免費電子招待券，精選紅、白酒、清酒、香檳等免費電子兌換券，以及免服務費電子抵用券等。

除了直接贈送菜餚，「洲際美食節」在活動期間還推出於酒店任一餐廳消費，單筆帳單滿額2,000元，即可累積LINE集點卡一點，消費滿4,000元即可累積兩點，以此類推，滿六點即可兌換高雄洲際酒店豪華雅緻房（雙床房型）平日住宿一晚，等於是消費1萬2千元，就能免費住宿原價2萬元的豪華雅緻房。另外，即日起至2024年3月31日止，官網直訂基本房型指定費率，即享無條件升等至套房，週日至週四每日限量八間（春節檔期不適用）。

▲高雄洲際酒店推出「洲際美食節」LINE好友抽獎活動，餐飲消費滿額直接送豪華雅緻雙床房平日住房一晚。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店推出「洲際美食節」LINE好友抽獎活動，餐飲消費滿額直接送豪華雅緻雙床房平日住房一晚。（圖／高雄洲際酒店提供）
而吉比鮮釀餐廳則有針對APP推優惠，下載吉比鮮釀餐廳APP免費註冊為會員，同樣不定期會收到啤酒活動優惠券與會員回饋好禮。此外，年度消費滿額升級至黃金或紅鑽會員，還可於指定時段點用任一道300元以上餐點，即可享鮮釀啤酒買一送一。

吉比鮮釀餐廳首次釀製「英式比特English Bitter」，並於全台餐廳上市，為歡慶新款啤酒新登場，將於1月17日(三)18:00-21:00，舉辦「Bitter is Better」一日限定啤酒全風味暢飲活動，除了大台北地區，位於台中和新竹的朋友也都能在餐廳內參與歡暢啤酒時刻。

▲吉比鮮釀餐廳首次釀製「英式比特English Bitter」，並於全台餐廳上市。（圖／吉比鮮釀餐廳提供）
▲吉比鮮釀餐廳首次釀製「英式比特English Bitter」，並於全台餐廳上市。（圖／吉比鮮釀餐廳提供）
每人只要600元加一成服務費，即可享受120分鐘全風味啤酒無限暢飲，除了新登場啤酒「英式比特」外，還可喝得到世界大賽得獎啤酒，包含屬於濃粹酒花風味的「麻吉IPA」，曾榮獲2023年世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌；還有獲得相同殊榮獎項的「小麥酵母愛爾」，屬於佳釀果香風味，獲得許多女性朋友喜愛。活動僅限電話或分店LINE帳號預約訂位，名額有限。

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