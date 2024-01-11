洲際酒店加LINE好友！可免費抽獎換名菜　消費12000元送2萬元住宿

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即日起至2024年3月31日止，高雄洲際酒店推出LINE好友限定抽獎活動，只要加入酒店LINE官方帳號，每日領取三次幸運扭蛋抽獎機會，獎項中最大獎為「湛露中餐廳」價值4,560元雙人套餐，還有無錫名菜「梁溪脆鱔」、南洋人氣料理「馬來傳統烤魚」、「金沙魚皮籃」小份、風味和食「菲力牛佐木之芽味噌醬」、西式經典「松露薯條」等免費電子招待券，精選紅、白酒、清酒、香檳等免費電子兌換券，以及免服務費電子抵用券等。
除了直接贈送菜餚，「洲際美食節」在活動期間還推出於酒店任一餐廳消費，單筆帳單滿額2,000元，即可累積LINE集點卡一點，消費滿4,000元即可累積兩點，以此類推，滿六點即可兌換高雄洲際酒店豪華雅緻房（雙床房型）平日住宿一晚，等於是消費1萬2千元，就能免費住宿原價2萬元的豪華雅緻房。另外，即日起至2024年3月31日止，官網直訂基本房型指定費率，即享無條件升等至套房，週日至週四每日限量八間（春節檔期不適用）。
而吉比鮮釀餐廳則有針對APP推優惠，下載吉比鮮釀餐廳APP免費註冊為會員，同樣不定期會收到啤酒活動優惠券與會員回饋好禮。此外，年度消費滿額升級至黃金或紅鑽會員，還可於指定時段點用任一道300元以上餐點，即可享鮮釀啤酒買一送一。
吉比鮮釀餐廳首次釀製「英式比特English Bitter」，並於全台餐廳上市，為歡慶新款啤酒新登場，將於1月17日(三)18:00-21:00，舉辦「Bitter is Better」一日限定啤酒全風味暢飲活動，除了大台北地區，位於台中和新竹的朋友也都能在餐廳內參與歡暢啤酒時刻。
每人只要600元加一成服務費，即可享受120分鐘全風味啤酒無限暢飲，除了新登場啤酒「英式比特」外，還可喝得到世界大賽得獎啤酒，包含屬於濃粹酒花風味的「麻吉IPA」，曾榮獲2023年世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌；還有獲得相同殊榮獎項的「小麥酵母愛爾」，屬於佳釀果香風味，獲得許多女性朋友喜愛。活動僅限電話或分店LINE帳號預約訂位，名額有限。
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