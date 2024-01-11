政大和文大攜手信義集團！成立「王寶輝法學講座」、培育法界菁英

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文大校長王子奇提到，三方合作源自於文大講座教授王寶輝，60年前就讀文大期間受教於台灣法理學名家、政大法學院教授楊玉宏；而周俊吉就讀文大法律系期間，又受過王寶輝的協助，之後他以誠信立基、信義立業，創立國內第一家房屋仲介公司，也才有今天「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」和「王寶輝法學講堂」的設立和冠名。
周俊吉分享，王寶輝對他的一生有3個重要的幫助。第一次周俊吉因為缺錢，便去拜訪王寶輝求助，雖然當時王寶輝並不認識他，但依然很「阿莎力地」拿5000元給他，幫助他度過人生困境。
周俊吉提到，之後為了準備考試，曾寄居王寶輝家中；在學業上，周俊吉大一到大三成績並不是很好，但到大四，上了王寶輝的法理學課程後，便豁然開朗，理解法律跟倫理、社會變遷中的關係，對他往後的事業有很大的幫助。
開始創業後，周俊吉也常常拜訪王寶輝進行諮詢，他說，「如果沒有王老師，就沒有今天的信義房屋。」
政大校長李蔡彥認為，自從當老師後，當教出的學生對社會有貢獻，就感到非常值得，相信王寶輝也是抱持著這樣的心情。今天的典禮，除了讓校內建設更進一步發展，也讓為公、私立大學與企業的合作樹立典範，期盼能為台灣社會與法律界培育更多專業人才，同時，也期盼周俊吉的義行與精神能繼續傳承，未來受惠的學生們未來也能回饋母校，形成善的循環。
前副總統蕭萬長表示，這是一段感念師恩的杏壇佳話，王寶輝影響周俊吉的一生，周俊吉也傳承這樣的精神，影響更多人的人生，讓台灣可以越來越好。
教育部次長林騰蛟說，周俊吉創立信義房屋，也兼顧企業社會責任，培育許多企業人才，並培育法學專業人才，令人敬佩。
王子奇與李蔡彥期許，此次合作能提政大與文大的交流，並增加兩校的法學聲望與地位，也期盼王寶輝與學生們的故事，能讓大家了解師生的情誼不只限於傳道、授業、解惑，讓這段「兩代師恩、一世情懷」的精神長遠流傳。