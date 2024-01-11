《天道》李興文深山斬蛇妖！深夜陰風纏身 念大悲咒自保
資深演員李興文在三立八點檔《天道》飾演會施轉生術的邪派風水師，日前在汐止山上拍攝一場除魔斬蛇妖戲，李興文深夜裡換上一身唐裝，手拿桃花劍和符咒，道士作法的架勢十足，他笑說當天整個氛圍就是陰風慘慘，被問到會覺得毛毛的嗎？他說：「不會，因為我有念大悲咒，比較不怕這些事。」
記者羅凌筠／綜合報導
觀眾期待看他施法術，但其實施法術背後都是劇組的大工程，光是準備和陳設道具就花很多心思，戲拍完都還要上特效，李興文也勤做功課參考怎麼念咒語，他也說壞人還是會有報應，他施邪術讓人看得入迷，觀眾看戲之餘，心中還是要有正氣。
不少觀眾都覺得李興文台語很流利，他表示還需要跟大家交流，因為很多俚語沒說過，他覺得：「其實三立這邊編劇寫一些台語是很深的，就是外面很少用。」像江國賓就是片場的台語老師，不少演員都受惠，還有王中皇、丁國琳也會陪他對詞。
而這次李興文周圍繞著3個女人，劉曉憶、洪瑞霞及丁國琳，三人一出現就是吵，聲音全是高八度，讓他笑說：「這樣一下就跟大家熟了，現在我的拍攝狀態已經從一檔變成三檔了，慢慢順下來。」
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