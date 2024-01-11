台南高雄10議員助陣王定宇 盼攜手鄉親建設美好家鄉
民進黨立委王定宇今（11）日下午，在台南市議員陳皇宇、高雄市議員鄭光峰、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、黃秋媖，及龍崎農會理事長林景文、總幹事林韋如與多名里長的助陣下，在龍崎、關廟地區進行腳踏車掃街拜票。王定宇強調，選舉是暫時的，最重要的是平時的努力經營，認真的為地方爭取建設，他有信心會繼續留在國會，攜手鄉親一起努力，讓家鄉更美好。
記者蔡佳宏／高雄報導
王定宇感動地表示，選戰最後48小時，他很感謝有這麽多來自高雄的優秀市議員，特地北上台南陪同他騎著腳踏車沿街拜票，特別是在山路崎嶇起伏的龍崎，體力耗費極大，不僅如此，晚上也會共同參與東區的徒步大遊行，展現南台灣挺台派的團結一致。
王定宇強調，台南加上高雄，是一股強大的南方力量，不論是台南或高雄的綠營民代，都有義務守住南台灣，讓賴清德在南台灣的選票衝高，讓南台灣的國會議員全數過關，也讓民進黨的國會席次過半。
高雄市議員鄭光峰強調，選戰關鍵時刻，高雄市議員願意北上台南，為王定宇做最後加油和衝刺，是因為王定宇這一席具指標意義，更是綠營最關鍵的一席。鄭光峰也肯定王定宇在台南的長期努力，在中央守護國家主權的貢獻。高雄市議員這願意站出來替王定宇加油，不只是為了台南、高雄，更是為了台灣的未來。他呼籲選民用選票支持賴清德、王定宇和民進黨，一起守護台灣未來。