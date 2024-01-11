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花了256天！國安基金去年底出清全部持股　淨利112.96億元

▲國安基金今（11）日召開2023年第4季例會，並公布最新財報，自2023年4月13日退場後，截至去年12月25日，已出清所有持股，總淨利112.96億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲國安基金今（11）日召開2023年第4季例會，並公布最新財報，自2023年4月13日退場後，截至去年12月25日，已出清所有持股，總淨利112.96億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

國安基金在今（11）日召開2023年第4季例會，並於會後公布財報，從2022年7月13日進場護盤至2023年4月13日退場，總計護盤275天，而在退場後也陸續出清持股，至去年12月25日已全部賣光，買賣股票處分淨利104.37億元，加計獲配現金股利13.82億元，合計獲利118.19億元，在扣除融資利息費用4.94億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.29億元，總計淨利112.96億元。

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國安基金自2022年7月13日起進場護盤，直到去年4月13日才宣布退場，護盤天數達275天創史上最長，買入股票成本545.08億元（不含融資利息費用4.94億元），也是歷次第3高。國安基金今日召開例會，也通過最新財報，在退場後持續出清持股，從去年4月14日至今年12月25日長達256天，並已全部出清。

國安基金也公布財務效益，處分持股淨現金收入649.45億元，買入股票成本545.08億元（不含融資利息費用4.94億元），買賣股票處分淨利：104.37億元，加計這次進場標的獲配現金股利13.82億元，合計獲利118.19億元，扣除融資利息費用4.94億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.29億元，總計淨利112.96億元。

國安基金也強調，台股2022年受國際政經情勢影響，市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，截至7月12日國安基金進場前加權指數13950.62點，相較2021年底收盤18218.84點，累計下跌4268.22點，跌幅23.43%。隨後國安基金進場後，持續採行穩定股市措施，至2023年4月13日退場，加權指數上漲至15804.76點，累計上漲1854.14點，漲幅13.29%，已充分發揮基金運用效益，達成安定市場的功能。

至於退場後處分持股部分，國安基金表示，從去年4月14日起，在兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於去年12月25日順利完成退場，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計上漲1800.08點，漲幅11.39%，並未對股市造成負面影響。不過，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，國安基金將持續密切關注市場動態。

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