諾魯與台灣斷交！當地「4大特色」一次看懂　靠鳥糞致富全是誤傳

全家X鼎泰豐再次攜手　以香辣、海鮮雙醬好味道征服饕客味蕾

▲左上香拌海鮮醬蝦仁炒麵；右下香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）
▲左上香拌海鮮醬蝦仁炒麵；右下香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

外國人來台灣觀光必吃的美食之一就是「鼎泰豐」，鼎泰豐之所以受到國人及觀光客的喜愛，除了對於料理的用心外，吃過的人都知道鼎泰豐的人氣手工拌醬更是各式料理的美味靈魂關鍵，讓人一吃還想再吃。

鼎泰豐香辣、海鮮雙「醬」的好味道　從飯糰、炒飯、煲湯到宵夜滷味，全家24小時美味放送

假日想吃鼎泰豐，但又不想面對大排長龍的排隊隊伍嗎！Walker告訴你隨時隨地就能吃到絕鼎美味料理的小撇步，全家便利商店與鼎泰豐再次攜手推出了新品，結合鼎泰豐獨家手工拌醬的好味道，保證一吃上癮，讓你念念不忘回味無窮。

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鼎泰豐的人氣商品香辣醬入料，有甜辣夠味的「大口宮保雞丁飯糰」、順口開胃的「香辣醬香腸蛋炒飯」、麵Q肉香的「香辣醬雞肉炒麵」，以及秘製配方滷製而成的「香辣醬冰糖滷味」。百元有找的實惠價格，讓你輕鬆無負擔的品嚐美味料理。此外，還有醬汁濃郁厚實的「沙茶豬肉燴飯」、剝皮辣椒高湯熬煮的「剝皮辣椒雞湯」等料理，這些不僅是鼎泰豐的隱藏版菜色，更是一道道老饕私愛的料理！為了更能滿足吃貨們對於美食的渴求，全家與鼎泰豐再次選用香辣醬並加碼推出海鮮醬系列，就是要讓吃貨們越吃越欲罷不能。

鼎泰豐主廚監製　手工雙拌醬4道限定料理登場

除了原有的6道私房豐味系列美食外，這次全家便利商店更推出全新料理！以「香辣醬」和「海鮮醬」為主打，推出4道獨家限定的私房美食！無論是炒飯、炒麵、粉絲煲，還是燴飯！保證帶給你滿滿的味蕾驚喜！

首先是香辣醬有著獨特迷人的香氣！選用非基因改造黃豆及多種天然食材，絕無添加防腐劑。它的獨特香辣風味，滋味層次且帶有豆香，無論是炒菜、拌飯，或是沾醬，讓人一口接一口停不下來！這次更以香辣醬的香氣特性，推出全新「香辣醬粉絲煲」，此外還有升級版的「川味麻婆燒豆腐燴飯」，以主廚傳授秘製辣油入料，口感更加香辣!

▲左上為川味麻婆燒豆腐燴飯；左下為香辣醬粉絲煲。（圖／品牌提供）
▲左上為川味麻婆燒豆腐燴飯；左下為香辣醬粉絲煲。（圖／品牌提供）
除了香辣醬外，熱愛嚐鮮的你絕不能錯過海鮮醬。選用海鮮乾貨與生鮮農產食材，以主廚完美比例調配，手工慢火煉製，以時間來襯托食材風味且帶出甘、鮮、甜的醇厚口感。更推出2道海鮮醬私房美味「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」、「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」。別猶豫了，一起開啟這趟美味之旅吧！

▲上圖為香拌海鮮醬蝦仁炒麵；下圖為香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）
▲上圖為香拌海鮮醬蝦仁炒麵；下圖為香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）
天啊！好吃爆表的爽辣新食感「香辣醬粉絲煲」

每到肚子餓的時刻，除了麵和飯的選擇外，總想來點不一樣！那麼「香辣醬粉絲煲」會是不錯的選擇。吸飽香辣和肉燥醬汁的粉絲，吃進嘴裡感受Q彈及濃郁香氣的滋味，絕對讓你一吃就上癮。

香辣經典再升級 「川味麻婆燒豆腐燴飯」

喜愛麻辣的朋友，總是心心念念著經典下飯美食麻辣豆腐，以多種辛香料爆炒並長時間燒煮讓板豆腐更加入味，最後淋上主廚傳授秘製煉辣油，每一口都能感受不同層次的口感，越吃越順口超級開胃下飯，不愧為全家全明星商品。

▲上圖為香辣醬粉絲煲；下圖為川味麻辣燒豆腐燴飯。（圖／品牌提供）
▲上圖為香辣醬粉絲煲；下圖為川味麻婆燒豆腐燴飯。（圖／品牌提供）
炒飯界新秀！香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯

堅持將簡單料理做到極致的鼎泰豐，以180度高溫翻炒海鮮風味黃金蛋炒飯，並加入料理靈魂的手工香拌海鮮醬，讓每顆米飯吸飽醬汁，散發出迷人香氣，每一口都吃得到自然的鮮甜風味。

鮮上加鮮！超澎派海味 香拌海鮮醬蝦仁炒麵

以鼎泰豐特製的海鮮醬為基底，融合蝦仁、絞肉和蝦皮，經高溫翻炒帶出十足香氣，最後拌入Q彈麵條，透過溫度將麵條與多重風味融合，每吃一口都能感受獨特香氣與層次鮮味，絕對是嚐鮮控私藏的美味。

▲上圖為香拌海鮮醬蝦仁炒麵；下圖為香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）
▲上圖為香拌海鮮醬蝦仁炒麵；下圖為香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯。（圖／品牌提供）
全家便利商店 X 鼎泰豐　獨家限定的私房美味

看完上述四道新品後，是不是很想趕緊吃到這次的新品呢？呼籲所有鼎泰豐控可別傻呼呼跑到鼎泰豐本店去，因為這四道私房美味只有在全家便利商店獨家開賣，這可是連本店都吃不到的美味哦！

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