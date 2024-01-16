全家X鼎泰豐再次攜手　以香辣、海鮮雙醬好味道征服饕客味蕾

鼎泰豐香辣、海鮮雙「醬」的好味道 從飯糰、炒飯、煲湯到宵夜滷味，全家24小時美味放送
假日想吃鼎泰豐，但又不想面對大排長龍的排隊隊伍嗎！Walker告訴你隨時隨地就能吃到絕鼎美味料理的小撇步，全家便利商店與鼎泰豐再次攜手推出了新品，結合鼎泰豐獨家手工拌醬的好味道，保證一吃上癮，讓你念念不忘回味無窮。
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鼎泰豐主廚監製 手工雙拌醬4道限定料理登場
除了原有的6道私房豐味系列美食外，這次全家便利商店更推出全新料理！以「香辣醬」和「海鮮醬」為主打，推出4道獨家限定的私房美食！無論是炒飯、炒麵、粉絲煲，還是燴飯！保證帶給你滿滿的味蕾驚喜！
首先是香辣醬有著獨特迷人的香氣！選用非基因改造黃豆及多種天然食材，絕無添加防腐劑。它的獨特香辣風味，滋味層次且帶有豆香，無論是炒菜、拌飯，或是沾醬，讓人一口接一口停不下來！這次更以香辣醬的香氣特性，推出全新「香辣醬粉絲煲」，此外還有升級版的「川味麻婆燒豆腐燴飯」，以主廚傳授秘製辣油入料，口感更加香辣!
除了香辣醬外，熱愛嚐鮮的你絕不能錯過海鮮醬。選用海鮮乾貨與生鮮農產食材，以主廚完美比例調配，手工慢火煉製，以時間來襯托食材風味且帶出甘、鮮、甜的醇厚口感。更推出2道海鮮醬私房美味「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」、「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」。別猶豫了，一起開啟這趟美味之旅吧！
天啊！好吃爆表的爽辣新食感「香辣醬粉絲煲」
每到肚子餓的時刻，除了麵和飯的選擇外，總想來點不一樣！那麼「香辣醬粉絲煲」會是不錯的選擇。吸飽香辣和肉燥醬汁的粉絲，吃進嘴裡感受Q彈及濃郁香氣的滋味，絕對讓你一吃就上癮。
香辣經典再升級 「川味麻婆燒豆腐燴飯」
喜愛麻辣的朋友，總是心心念念著經典下飯美食麻辣豆腐，以多種辛香料爆炒並長時間燒煮讓板豆腐更加入味，最後淋上主廚傳授秘製煉辣油，每一口都能感受不同層次的口感，越吃越順口超級開胃下飯，不愧為全家全明星商品。
炒飯界新秀！香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯
堅持將簡單料理做到極致的鼎泰豐，以180度高溫翻炒海鮮風味黃金蛋炒飯，並加入料理靈魂的手工香拌海鮮醬，讓每顆米飯吸飽醬汁，散發出迷人香氣，每一口都吃得到自然的鮮甜風味。
鮮上加鮮！超澎派海味 香拌海鮮醬蝦仁炒麵
以鼎泰豐特製的海鮮醬為基底，融合蝦仁、絞肉和蝦皮，經高溫翻炒帶出十足香氣，最後拌入Q彈麵條，透過溫度將麵條與多重風味融合，每吃一口都能感受獨特香氣與層次鮮味，絕對是嚐鮮控私藏的美味。
全家便利商店 X 鼎泰豐 獨家限定的私房美味
看完上述四道新品後，是不是很想趕緊吃到這次的新品呢？呼籲所有鼎泰豐控可別傻呼呼跑到鼎泰豐本店去，因為這四道私房美味只有在全家便利商店獨家開賣，這可是連本店都吃不到的美味哦！