主人幫貴賓犬剪毛！下秒失手「剃成羊駝」 牠一臉氣瘋：妳整我？
原本還期望自己剃完毛能變帥！日本一名飼主家中養了5隻狗狗，其中一隻玩具貴賓犬近期迎來了新造型，主人原先是擔心毛孩臉上有髒污，因此決定親手替牠修剪，沒想到成品出爐，貴賓犬竟瞬間變成了「羊駝」，且表情相當厭世。照片曝光後，吸引560萬人到貼文朝聖，網友全笑噴喊：「可以去清境農場報到了！」
記者賴禹妡／綜合報導
飼主@_nana_lovely在社群平台X（推特前身）發文，她表示近日突然擔心起貴賓愛犬臉上會藏汙垢，因此決定親自幫毛孩修剪。沒想到，她上網查了如何替狗狗剃毛後，就開始這項「美容服務」，沒想到最終成品出爐，讓狗狗本身都傻眼了。
原PO幫貴賓犬剃完毛，驚覺造型出了大問題，愛犬臉上的毛被剃光後，竟硬生生變成一隻「羊駝」，而貴賓犬看到自己的新造型後，似乎也是當場傻眼，接著轉頭不發一語，露出厭世的神情，眼神彷彿在和媽媽抱怨道：「妳整我啊？」
原PO事後將成品照上傳到網路上，並寫下「實在是⋯很抱歉⋯幫貴賓狗剪毛真的很難耶！」照片曝光後，立即吸引560萬名網友朝聖，甚至還被臉書社團「日本行銷最前線」分享，網友們紛紛笑噴留言「這是羊駝造型啦」、「狗生無奈」、「可以去清境農場報到了」、「偽裝失敗的阿富汗獵犬」。