雙衰退！全體上市公司12月營收年減7.04% 全年營收也衰退8.79%
證交所今（11）日表示，我國及第一上市公司（含創新板公司）分別計918家及79家，共計997家皆已於113年1月10日前完成112年12月營收申報作業。其中，12月份全體上市公司營收總計3兆562億元，較111年同期衰退2,314億元，年減7.04%。另外112年全年全體上市公司營收總計36兆7,425億元，較111年同期衰退3兆5,400億元，年減8.79%，營收成長公司共355家，衰退公司共642家。
記者許家禎／台北報導
證交所表示，經瞭解全體上市公司12月份營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益增加，建材營造業因建案完工交屋，電機機械業受惠電網韌性建設政策，致當月較111年同月成長；12月份營收衰退較大之產業，其他電子業因消費性電子產品需求衰退，水泥工業受中國房地產景氣不佳使水泥需求低迷，電腦及週邊設備業因總體經濟景氣影響使需求下滑，致當月較111年同月營收衰退。
全體上市公司累計至112年12月營收成長較大之產業，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，建材營造業受惠建案完工交屋，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，油電燃氣業受市場需求下滑，致累計營收衰退。