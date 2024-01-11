恐怖意外！女住戶遭「機械車位」夾頸喪命 台中市府勒令停止使用
台中市一名42歲黃姓女駕駛，今（11）日下午2時許在自家地下機械式停車場停車時，疑因不慎踩油門而使車輛暴衝，頸部當場遭夾住，送醫急救無效不幸喪命，台中市都發局使用管理科獲報後，立即派員前往現場調查了解，經查該機械停車設備未定期安檢，已於現場張貼勒令停止使用，並依規處新台幣1.5萬元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該起意外發生在今日下午2時許，當時同棟住戶38歲陳姓男子在前往停車場時，見該輛自小客車斜停，遂前往查看，沒想到卻發現女駕駛頸部遭夾住，嚇得趕緊報案，消防員也立即趕到現場，以破壞器材破壞駕駛座門框救出黃女，並送往醫院，但經15分鐘搶救後，黃女不幸因創傷性窒息宣告不治。
台中市都發局使用管理科，接獲通報後立即派員前往，並通知管委會及第三方檢查協會至現場協助勘查，以盡速釐清事故發生原因及責任歸屬，經查這處機械停車設備未定期安檢，已於現場張貼勒令停止使用，並針對建築物升降設備及機械停車設備管理人違反建築法，依規處1萬5000元罰鍰，令其限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，將連續處罰。
都發局表示，目前已勒令停止使用設備，等車輛移除、設備修復，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能同意恢復使用。