林俊逸過生日突誦經！全是爆笑願望 粉絲崩潰「快被超渡了」
林俊逸今（11）日歡度45歲生日，他先前預告要寫一首歌送自己，也送給所有需要慶生但想稍微調皮一下的人，而他前一晚在自己的YT發表這首搞笑誦經式的生日歌〈祝你生日快樂〉，歌曲是以敲木魚的聲音開始，接著出現林俊逸唸經式的歌唱聲，讓人不禁懷疑是不是走錯了頻道。
記者吳雨婕／綜合報導
上週林俊逸向粉絲們徵求「自私的願望」，想玩一首集體創作，結果粉絲私訊來的願望千奇百怪，有粉絲希望小人退散、升職加薪、有錢有閒，還有讓人莞爾一笑又非常實際的願望，如：親戚不問何時結婚、爸媽跟你投票投一樣而且還是以你為主、開車出門永遠有車位、臉不會下垂做完醫美還能閉眼睛睡、急著大號找到有衛生紙的廁所等，林俊逸花了2天的時間創作詞曲、錄音，將各種爆笑的願望都寫在〈祝你生日快樂〉這首歌當中。
由於林俊逸用非常佛系的誦經唱腔來呈現，粉絲們噴笑稱：「好另類的生日快樂歌，快被你超渡了」、「很有創意的生日歌聽了很爽」，也有人搞笑回應：「我成功用這首歌超渡了我朋友」。林俊逸不忘強調，這首調皮的生日歌，沒有要冒犯任何人，只是幽自己一默。至於林俊逸自己的生日願望，希望2024年的工作能更上一層樓，他也透露4月開始即將會展開一系列的個人巡迴演唱，會是以不同於去年演唱會的形式來演出。
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