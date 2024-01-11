郭台銘表態：不可能挺柯文哲 集中支持侯友宜下架民進黨
屏東縣議長周典論的女兒周孟蓉晚間在臉書表示，他負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘去年11月25日打電話告訴他「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。郭台銘表示，總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨；唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護中華民國；唯有守護中華民國的候選人，才能為中華民國掌舵，台灣才能走出困境，人民才能安生立命。
記者余祥／台北報導
周孟蓉說，郭台銘告訴他們，他是警察子弟，對國家忠誠，守護中華民國，是一生的信念、信仰。無論政局如何變遷，政治人物之間如何分合，對他而言守護中華民國這個信念不容抵觸。藍白合下架民進黨，是數學問題，更是民意體現。雖然最終沒有成功，但民意的呼喚和渴望，有良心的政治人物都不能漠視，更不能違背。基於這樣的良心，郭台銘明確告訴他們，為了下架民進黨，他不能也不會，更不可支持柯文哲。因為支持柯文哲等於保送賴清德，更等於葬送中華民國。
周孟蓉說，所以，守護中華民國及我們的下一代，唯一的一條路集中選票支持侯友宜。郭董說，他生在台灣，企業的發軔成長也在台灣。台灣阿銘深刻體會，國家不安定，人民不安心，一切都是空談。郭當時告訴他們，不管是他自行連署，或藍白合，這些都是過程，唯一的目標，就是政黨輪替。就是因為郭董這個初衷，她和父親才奮不顧身，投入守護中華民國的使命。
周孟蓉表示，即便因此她和父親受到政治迫害，父親周典論甚至坐了政治黑牢。但，他們不改其志，正如同郭台銘也不改初心。