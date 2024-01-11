▲大掃除專輯｜注意廚房清潔！小心3大病菌潛藏　8步驟大掃除水槽、爐灶都不可漏

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廚房常見3微生物孳生 可能引發食物中毒、腸胃炎廚房若沒有保持清潔，很有可能會孳生病菌，隨著飲食、飲水影響健康。顏宗海主任指出，醫學上，家中常見的環境微生物包含：
- 金黃色葡萄球菌
- 大腸桿菌
- 鏈球菌
顏宗海主任表示，這些微生物可能會造成急性食物中毒的風險，而食物中毒一般多會以急性腸胃炎來表現，因此如果有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀，就有可能是受到這些常見環境微生物感染，這時應趕快就醫、治療。
如何預防病菌孳生？ 8步驟清潔不放過每個角落不過，預防勝過於治療，若將油汙、食物殘渣等清潔乾淨，把不要的物品丟棄做好整理，可以避免微生物汙染，減少感染風險。尤其過年即將到來，正是廚房大掃除的好時機。專業清潔人員Ashley Matuska在《wikiHow》上整理了清潔廚房的8步驟，顏宗海主任表示，民眾可以參考以下步驟進行廚房大掃除：
- 清潔水槽：
- 清潔櫥櫃、廚房檯面：
- 清潔爐灶：
- 清潔烤箱：
- 清理冰箱冷藏室：
- 清理冰箱冷凍庫：
- 清潔小家電：
- 地板清潔、垃圾處理
清潔劑、小蘇打、醋皆可用 漂白水使用要注意民眾在廚房大掃除時可以用肥皂、清潔劑等做清洗，或視材質使用小蘇打、醋來清潔。不過，顏宗海主任提醒，在COVID-19期間，民眾常會用稀釋過的漂白水（次氯酸鈉）消毒環境，但它不建議使用在廚房，因為漂白水不能接觸食物，即使是廚房櫃子、檯面都不建議使用。
顏宗海主任表示，如果家中有小小孩、寵物，真的很擔心病菌傳染，廚房地板、衛浴設備等倒是可以用稀釋過的漂白水消毒，但在使用的時候要注意，最好穿著長袖衣物、戴口罩及眼罩，並保持通風，因為它具有刺激性，應避免接觸皮膚、眼睛，也要小心吸入性危害。
參考資料來源：https://www.wikihow.com/Clean-a-Kitchen
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60493
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