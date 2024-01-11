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大掃除專輯｜注意廚房清潔！小心3大病菌潛藏　8步驟大掃除水槽、爐灶都不可漏

▲大掃除專輯｜注意廚房清潔！小心3大病菌潛藏　8步驟大掃除水槽、爐灶都不可漏
▲大掃除專輯｜注意廚房清潔！小心3大病菌潛藏　8步驟大掃除水槽、爐灶都不可漏

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】除了廁所以外，廚房的清潔也很重要。林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海也提到，廚房是每天做料理的地方，其實很容易藏污納垢、食物殘渣等，如果沒有整理乾淨，容易受到環境微生物汙染，其中有3種微生物相當常見，若一不小心接觸到食物，民眾吃下肚後就可能會有食物中毒、急性腸胃炎等感染風險。

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廚房常見3微生物孳生　可能引發食物中毒、腸胃炎

廚房若沒有保持清潔，很有可能會孳生病菌，隨著飲食、飲水影響健康。顏宗海主任指出，醫學上，家中常見的環境微生物包含：

  • 金黃色葡萄球菌
  • 大腸桿菌
  • 鏈球菌
像廚房檯面、水槽常會處理菜、肉、內臟等食材，或是櫥櫃、冰箱常會放柴米油鹽醬醋茶等，還有微波爐、烤箱等常用的廚房家電，都有可能會有這些病菌的蹤影。

顏宗海主任表示，這些微生物可能會造成急性食物中毒的風險，而食物中毒一般多會以急性腸胃炎來表現，因此如果有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀，就有可能是受到這些常見環境微生物感染，這時應趕快就醫、治療。

如何預防病菌孳生？　8步驟清潔不放過每個角落

不過，預防勝過於治療，若將油汙、食物殘渣等清潔乾淨，把不要的物品丟棄做好整理，可以避免微生物汙染，減少感染風險。尤其過年即將到來，正是廚房大掃除的好時機。專業清潔人員Ashley Matuska在《wikiHow》上整理了清潔廚房的8步驟，顏宗海主任表示，民眾可以參考以下步驟進行廚房大掃除：

  1. 清潔水槽：
擦拭水槽、水龍頭，清除黴菌、水漬，難以觸及的縫隙可用牙刷清刷乾淨，並清理水槽濾網垃圾、食物殘渣，確認水槽無排水困難等問題。

  1. 清潔櫥櫃、廚房檯面：
整理過期的物品，將廚櫃內、外、把手等都擦拭乾淨，並把廚房檯面也擦拭乾淨。

  1. 清潔爐灶：
瓦斯爐、抽油煙機、濾網等都需要清潔，將可以拆下來的零件拿下來沖洗，擦拭爐灶表面油漬、髒污

  1. 清潔烤箱：
除了清潔烤箱內部外，也要清洗烤網、烤盤，烤箱外部也要擦拭乾淨。

  1. 清理冰箱冷藏室：
將過期、變質的物品丟棄，擦拭冰箱內部包含每個抽屜、架子，如果冰箱有異味，可以放小蘇打吸收異味。

  1. 清理冰箱冷凍庫：
同上，將過期、變質的物品丟棄，並擦拭冰箱內部包含每個抽屜、架子。

  1. 清潔小家電：
如：微波爐、咖啡機、果汁機、烤吐司機等都要進行清潔整理。

  1. 地板清潔、垃圾處理
掃地、拖地、清理垃圾，並將垃圾桶清洗乾淨裝入新的垃圾袋。

清潔劑、小蘇打、醋皆可用　漂白水使用要注意

民眾在廚房大掃除時可以用肥皂、清潔劑等做清洗，或視材質使用小蘇打、醋來清潔。不過，顏宗海主任提醒，在COVID-19期間，民眾常會用稀釋過的漂白水（次氯酸鈉）消毒環境，但它不建議使用在廚房，因為漂白水不能接觸食物，即使是廚房櫃子、檯面都不建議使用。

顏宗海主任表示，如果家中有小小孩、寵物，真的很擔心病菌傳染，廚房地板、衛浴設備等倒是可以用稀釋過的漂白水消毒，但在使用的時候要注意，最好穿著長袖衣物、戴口罩及眼罩，並保持通風，因為它具有刺激性，應避免接觸皮膚、眼睛，也要小心吸入性危害。

參考資料來源：https://www.wikihow.com/Clean-a-Kitchen



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60493

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