綠營凱道造勢湧12萬人！王世堅批馬英九三八假賢慧、老番顛

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王世堅致詞批評，馬英九說要台灣人要相信習近平，這很簡單的道理，台灣將自己的命運、生死交代給獨裁者，馬英九的說法是「三八假賢慧、老番顛」。他呼籲鄉親，把票投給賴清德、民進黨立委、政黨票投給民進黨，投給子孫看，也投給全世界、中國看，告訴中國，台灣人不只追求金錢、不貪生怕死、「我們這代台灣人，不是叫我們站就站，跪就跪！」
苗博雅則說，大安區出現史無前例情況，對手羅智強奧步一招接一招，抹黑看板、傳單、假民調簡訊跟電話，若13日開票結果他能勝出，這是指標性的勝利，代表台灣不再有鐵票區、所有政黨都不可以在鐵票區胡作非為，代表公民力量的勝利；高嘉瑜也提到，馬英九說要相信習近平，這就是國民黨候選人，一個個跟中國綁在一起。
陳時中也說，在野黨用假訊息抹黑政府，讓他感到心痛，特定人持續把疫苗採購的議題當成提款機，因為他們知道，採購合約附有保密條款，便大肆造謠「合約要封存30年」，不知說幾遍都說不聽，但實際上，高端疫苗保密期限是5年，只要期限到就可以公開。
陳時中說，請用選票表達「台灣人相信自己」，過去幾年大家同島一命，不讓疫情傷害台灣，呼籲大家再一次站出來，不要用假訊息傷害台灣，進步的角度不能停，一定要向前走。
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