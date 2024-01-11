綠營凱道造勢破12萬人！陳建仁讚賴「了不起的政治家」
選前倒數48小時，民進黨總統候選人賴清德今（11）日於凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會，截至晚間8時許現場已湧入12萬名支持者到場力挺，行政院長陳建仁致詞時表示，自己跟賴清德共事許久，對他非常了解，其能力卓越跟堅定的意志，一定可以帶領台灣成為更溫暖堅韌的國家，熟悉國政且受到總統蔡英文完全信任，絕對有接棒的條件，誇讚是「了不起的政治家」，強調選對的人、走對的路，喊話國人支持延續「蔡英文路線」的賴蕭配。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁致詞表示，凱道前方就是民意所向的總統府，2014年太陽花集結抗議、2016民進黨在此舉辦選前之夜，2019年更是同志大遊行的路線，台灣成為亞洲第一個同婚的國家，而2020年也在此舉辦選前之夜拿下史上最高票，感謝今天在場的支持者又回到這裡，見證賴清德將要駕駛台灣民主專車，在民主的道路上前行。
陳建仁說，自己是科學家，講求的是理性務實，最愛的是學術研究，但總統蔡英文的邀請讓他很難拒絕，也能夠服務更多需要的民眾，尤其是弱勢族群，而賴清德同樣對台灣有愛、有熱情，從國大代表開始從政，這幾年自己對他非常了解，大讚其有卓越的能力與堅定的意志，將帶領台灣成為更堅韌的國家。
陳建仁說，過去賴清德擔任父母官時，把民眾放在最優先，去年代表總統蔡英文出訪友邦，落實穩健踏實外交，見證台美關係史上最佳，將帶領國家、帶領台灣，誇讚賴是了不起的政治家，不僅熟悉國政且清楚方向，且受到總統蔡英文完全信任，絕對有接棒的條件。
陳建仁表示，2020年選民支持總統蔡英文、國會過半，疫情期間防疫成績耀眼國際、GDP創下史上最高，強調選對的人、走對的路，台灣更加繁榮堅韌，懇請國人支持延續「蔡英文路線」的賴蕭配，為自己與所愛的人，請大家「美德贏台灣」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。