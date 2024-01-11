秀與藍營執政對比！蘇貞昌：沒戰爭沒絕子絕孫、要回到年年紅字？

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蘇貞昌致詞時表示，當年國民黨說高鐵是廢鐵，發起拒搭高鐵，若相信國民黨就沒有高鐵，現在國民黨說要接受九二共識，中國領導人習近平已經定調，九二共識就是一個兩制，「馬英九還要我們相信習近平，看看香港、能跑就跑、能撤就撤，黎智英被關進黑牢3年多、新疆百萬人被關進集中營中，還要我們相信習近平！」
蘇貞昌提到，國民黨說若民進黨執政，中華民國就會不見、引起戰爭，蔡英文已執政8年，中華民國沒有不見、也沒有引起戰爭，國民黨稱綠營執政，外資撤離台灣，但反而是台商從中國出來、投資台灣，「外國公司要投資國外，要經過風險評估，他們是傻瓜嗎?會拿自己的錢開玩笑嗎？為何國民黨要唱衰台灣！」
蘇貞昌進一步說，苗栗前縣長徐耀昌昨也發出長文感嘆，真正照顧苗栗、幫助苗栗財政的是他一直對抗的民進黨，連苗栗縣長、60年的國民黨員都感嘆，說真正照顧苗栗的，反而是過去一直反對的民進黨，「民進黨才是真正照顧地方，反而國民黨說要重啟服貿，讓中國商家來台灣開洗衣店、美容院、理髮廳、貨運行等，台灣百工百業還能活嗎？」
蘇貞昌直呼，台灣選舉公平，不是沒有給國民黨機會，是先有8年馬英九執政，才有後來8年蔡英文，現在成績這麼清楚；2008年馬英九上任就年年紅字，2016年蔡英文執政年年有餘，難道要回到國民黨執政年年紅字嗎？
蘇貞昌也提到，國民黨說同性婚姻通過了會絕子絕孫，所幸民進黨堅持價值、頂住壓力下，讓成為亞洲第一個婚姻平權的國家，四年過去了，「有絕子絕孫嗎？爸爸媽媽有不見嗎？」
蘇貞昌表示，現在社會更溫馨、台灣更溫暖，世界更認為台灣值得肯定與驕傲，民進黨執政8年並非一百分，但很努力，蔡總統520要畢業了，把車鑰匙交給賴清德、蕭美琴，「我們都在車上，我們一起走過來！呼籲讓台灣繼續走下去，選對的人、走對的人，讓台灣大進步」；他也笑稱，不會讓蔡總統放在海邊，會一起走在民主自由繁榮道路上。
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