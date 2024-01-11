ETF規模逾3.55兆！金管會上半年啟動專案金檢　估逾10家業者入列

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隨著ETF資產規模大幅成長，金管會檢查局表示，為保障ETF投資人權益，金管會會適時透過金檢掌握投信辦理情形，除了對投信的一般金檢一直在進行中，今年上半年金管會也規劃啟動ETF專案金檢，將按資料評估篩選出今年要金檢的業者，專案金檢家數不便對外透露。
至於ETF專案金檢的重點，檢查局說明，除注意ETF配息政策、配息組成及占比結構、收益平準金管理，還有折溢價管理、ETF資訊揭露等5大重點，若金檢發現業者有違規的情事，金管會將依行政程序移請業務局處理。不過，據了解，包括一般金檢及專案金檢在內，金管會今年預計金檢逾10家投信業者，目前也傳出金管會先從元大投信、國泰投信前2大業者先著手，接下來再金檢其他投信業者。
對於投信ETF使用收益平準金配息原則，金管會證期局表示，已在去年11月函請投信投顧公會轉知投信業者應遵循2大原則，包括一、投信公司應訂定ETF收益分配原則並納入內部控制制度，執行時應留存軌跡，以利查核；二、所訂ETF收益分配原則，至少應包含3事項，除ETF實際配息率原則不應超過參考配息率，並應說明差異原因及留存紀錄，收益平準金的使用應訂有啟動標準及使用上限。
除收益平準金啟動標準，例如應同時符合配息率低於參考配息率，以及一段期間內淨申購增加達一定百分比以上而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金，還有收益平準金使用上限，ETF於收益分配時使用收益平準金的占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益之比例。
此外，ETF也應訂有收益分配優先順序，並依配息頻率估算收益科目使用金額，投信公司應訂有ETF收益分配各科目採用順序，原則應優先分配股利、債息及資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，才可使用收益平準金。