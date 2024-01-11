展現超高人氣　蕭美琴、陳其邁陪同李昆澤全力衝刺拜票

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蕭美琴表示，這次的選舉，必須展現團結的精神，並用好的政績與政見來獲得選民的肯定，今天與三位立委候選人以及高雄市的議員們一同站路口拜票，就是團結精神的展現！蕭美琴也強調，自己與李昆澤認識多年，情同兄妹，非常清楚李昆澤問政用心、也非常關心高雄的發展。
李昆澤感謝蕭美琴來為自己與許智傑、李柏毅三人助選，並說明與另外兩位候選人一起站路口，有特殊的意義。李昆澤強調，自己所爭取的鐵路綠園道橫跨三個人的選區，將過去是鐵軌的路廊，變成供居民休憩的公園；他爭取的捷運黃線，涵蓋他與許智傑兩人的選區，而他爭取可行性評估的捷運紫線，則是涵蓋他與李柏毅的選區。
下午蕭美琴也先後與陳其邁，陪同李昆澤車隊掃街。兩場車掃都分別進行線上直播，也皆有超過2000人同時在線觀看，在聊天室頻頻刷出「2」的留言，為蕭美琴、李昆澤打氣，也有頻頻詢問車隊進度，希望到現場支持。而車隊行徑中，也獲得許多民眾夾道歡迎，揮舞手搖其並喊出「凍蒜」！李昆澤在與陳其邁車掃時，一同比出愛心，展現默契，也受周遭的民眾熱情鼓勵！
針對李昆澤為高雄的努力，蕭美琴說，長期以來，李昆澤為高雄爭取了合計超過2700億的預算，包含輕軌、捷運、陸橋的拆除改建等重大建設，以及校園環境改善、停車塲、滯洪池等與日常生活息息相關的建設，是交通最專業、爭取建設最用心的好立委！蕭美琴拜託選民支持李昆澤，繼續為高雄努力！
陳其邁也表示，李昆澤是為高雄打拚的可靠夥伴，是高雄重要建設的推手。陳其邁說，高雄有許多建設需要中央的協助，都是透過李昆澤從中爭取、協調，才讓經費順利爭取。陳其邁也舉例，包含九如陸橋的拆除改建、高雄鐵路地下化、鐵路綠園道建設經費與用地、捷運黃線的建設、捷運紫線的可行性評估，還有最近通車的輕軌成圓等等，都是需要李昆澤這樣資深、專業的立委，才能順利推行，請鄉親要支持認真的李昆澤！
李昆澤最後懇請鄉親朋友週六一定要出來投票，正副總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委繼續栽培2號李昆澤，政黨票投給6號民進黨，讓最有經驗與方向的賴清德與蕭美琴領導台灣走對的路，讓李昆澤繼續為高雄拚問政、拚建設、拚服務！