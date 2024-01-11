她嘲笑路邊髒狗「誰家養的」！下秒認出自家毛孩 崩潰：別靠近我
中國一名女網友相隔1個禮拜回老家，在家門口遇到一隻渾身都是髒泥的狗狗遊蕩，忍不住嘲笑「這誰家的狗？」沒想到她下秒就立刻認出來，牠正是自家毛小孩「沈小花」，讓她當場崩潰直呼：「你我等一下給你洗澡，先別靠近我！」
記者賴禹妡／綜合報導
微博博主@喂小鴇日前PO出一段影片，並寫下「當我一個星期沒回老家，在路邊嘲笑一隻髒狗，結果發現它是我家的…」只見影片中，女主人在家門外看到一隻全身髒兮兮的小狗在街上遊蕩，讓她忍不住笑喊「這誰家狗長那麼⋯（髒）。」
隨後女飼主發覺該隻小狗有些眼熟，試探地問「沈小花？」再定睛一看，果然就是自家毛小孩，沈小花也認出主人，開心地往主人方向奔來，女飼主立刻崩潰喊：「沈小花！你瘋了你！你這怎麼搞的！」
不過狗狗似乎不知道主人正在崩潰，還開心地在主人身旁繞圈迎接，女飼主只好哭笑不得地說「我都服了，我等一下給你洗澡，你先別靠近我！」接著準備將行李放好再趕緊洗狗。
影片曝光後，讓許多網友笑翻，紛紛留言「以我的經驗，當你家的狗在爛泥裡打滾之後，一定一定要裝不認識，千萬千萬別叫牠」、「在外面給牠點面子，兄弟們都看著呢」、「沈小花還是挺克制的，沒有熱情撲上來」。