▲只打「舊版」新冠疫苗保護力剩多少？　美最新研究結果曝！

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只打舊版疫苗防護力不足 打XBB疫苗可達6成保護根據美國南加州最新研究顯示，18歲以上成人未接種新冠XBB疫苗者，即使先前曾打過「舊版」新冠疫苗，此波疫情的保護力也已嚴重衰退到和從未打過任何新冠疫苗者相近，像過去施打BA.4/5次世代疫苗者，相較於未施打疫苗族群，住院方面僅有22%效益，急診方面也僅剩8%效益，門診方面（輕症）則完全沒有效益。
但研究指出，若接種新冠XBB疫苗可以預防因新冠住院、門急診就醫之保護效果高達6成。羅一鈞也表示，近日也陸續看到有多國最新研究的正式發表，像丹麥、荷蘭已經有正式發表XBB疫苗的研究，在保護力上，丹麥研究指出可以讓65歲以上的成人住院風險下降76.1%，荷蘭研究則提到，60歲以上的成人接種疫苗後，住院跟加護病房的就醫都可以降低7成以上。
不同國家的研究都一致顯示，在新冠預防上，比起沒接種XBB疫苗者，接種XBB疫苗者有6－7成以上的保護力。羅一鈞提到，其實反過來講，如果只靠舊版不打新版疫苗，接種6－9個月以後保護力就會大幅衰退嚴重不足，跟沒有接過疫苗的人幾乎相當。
XBB疫苗有2廠牌可接種 建議打新型疫苗提升保護而且目前流行株已與先前疫苗株不同，疾管署表示，民眾有必要再加打新型疫苗以恢復足夠保護力，接種新版疫苗（XBB疫苗）者可以有效提升住院和輕症（門急診就醫）保護力至63%和58%
因此不只長者和慢性病患，疾管署強烈建議青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑XBB疫苗，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠後導致較嚴重病症。
目前，XBB疫苗除了莫德納外，還有Novavax疫苗可以提供給民眾接種。疾管署說明，新冠Novavax XBB.1.5疫苗於今（2024）年1月9日起已開放12歲以上民眾接種，接種建議如下：
- 未曾接種COVID-19疫苗者：接種2劑（0.5 mL），兩劑間隔4週（28天）以上。
- 曾接種COVID-19疫苗者（不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者）：接種1劑（0.5 mL），與前1劑間隔3個月（84天）以上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60515
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