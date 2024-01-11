暗諷藍白！蔡英文酸：支持服貿政黨回來、有人為選舉改變立場

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蔡英文表示，1996年第一次直選總統，那刻起國家已經還給2300萬台灣人民，「不管是藍的、綠的、白的，只要你願意，歡迎大家一起在民主路，一起上車！但我們要堅定共同信念，民主路不迴轉、不走回頭路，民主路要繼續走！」
蔡英文提到，10年前捍衛民主的太陽花運動，50萬民眾站在這裡，感謝大家當時站出來，但10年後，支持服貿的政黨要回來，也有人為了選舉立場改變，呼籲大家再站出來一次，守護台灣、走向世界的路，現在可以走向世界發展，留在自己國家安身立命，不像10年前薪水只有22K，「我們一起證明民主不是抽象的意識型態，是台灣生存發展的護國神山」。
蔡英文說，年輕的朋友們，她知道穩健並不刺激，甚至是過於保守，但像剛上一台車，會希望駕駛穩穩地開，台灣的內外處境，必須在狹窄的空間中前進、在崎嶇的彎道中前行，面對複雜的路況，不會放心把鑰匙交給新手駕駛；面對艱險的車道，也不會放手隨意切換車道，甚至逆向行駛。
蔡英文細數8年政績，包含加薪減稅、長照幼托、居住正義，她說，有讓人滿意，也有不盡如人意之處，但每一步都在往前走，但只要方向正確，腳步不停，就能抵達終點。
蔡英文感性說，謝謝台灣人民，給蔡英文8年的堅定支持，留下了「世界的台灣」，一個世界認識的台灣、世界認同的台灣，世界願意共同守護的台灣，也要謝謝台灣人民，給民進黨8年的機會做事，「我們不完美，但是這8年來，蔡英文分分秒秒、全力以赴！蔡英文守住了華人世界，唯一的民主堡壘；蔡英文更和大家一起，讓世界上架台灣！」
「曾經支持蔡英文的好朋友們，2024年，請再相信蔡英文一次，因為，蔡英文相信賴清德！」蔡英文說，蔡英文相信賴清德，賴清德是唯一準備好的人，他不會變換球隊，更不會到最後一刻才決定自己是哪一隊，他一直都是台灣隊。
蔡英文提到，賴清德會是大家最可靠的台灣隊友，更會是大家最堅定的台灣隊長；只有賴清德，才是能夠堅定守護中華民國台灣的總統，「拜託大家，像支持蔡英文一樣，支持賴清德，蔡英文在做的事，讓賴清德繼續做；蔡英文來不及做的事，讓賴清德幫蔡英文，繼續為台灣打拚！」
蔡英文喊話，支持賴清德，延續8年來，蔡英文、賴清德一起創造的「蔡英文路線」，讓世界繼續信賴台灣。
蔡英文提到，「我們的國家也不用誰來還給我們，因為，我們早已經是國家的主人，國家因為人民而偉大」。她說，投票，不是為了仇恨誰，而是因為你熱愛自己的國家，希望國家繼續進步，不要再走回頭路，投票更不是為了教訓誰，而是因為你珍惜現在的生活，珍惜8年來，我們一起走過的路，希望繼續守護民主自由的每一天。
蔡英文喊話說，「1月13號，請再相信蔡英文一次，支持2號賴清德、蕭美琴，支持6號民主進步黨，讓我們再一次向全世界大聲說話，說台灣是世界的台灣，台灣是民主的台灣！」
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