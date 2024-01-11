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數學破解樂透！他10年「彩券狂中7.9億」　政府也認輸：合法獲利

▲美國一對夫妻就以數學破解了樂透彩券，在10年間贏得2600萬美元，當地政府發現後，隨即關閉彩券並展開調查，但最終因查無不法，認定該對夫婦為合法獲利。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國一對夫妻就以數學破解了樂透彩券，在10年間贏得2600萬美元，當地政府發現後，隨即關閉彩券並展開調查，但最終因查無不法，認定該對夫婦為合法獲利。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

彩券給予許多人中大獎的希望，但竟有人靠基礎數學就破解了財富密碼！美國一對夫妻就以數學破解了樂透彩券，在10年間贏得2600萬美元（約新台幣7億9374萬元新台幣）。當地政府發現後，隨即關閉彩券並展開調查，但最終因查無不法，認定該對夫婦為合法獲利。 

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根據外媒《每日郵報》報導，美國密西根州一對夫婦，老公塞爾比（Jerry Selbee）畢業於西密西根大學（Western Michigan University）數學系，他2003年發覺一款名叫「Winfall」的彩券，只要利用基礎數學概念就能破解。 

據報導稱，Winfall彩券有「獎金下滾（roll down）」規則，也就是當頭獎金額累積到一個程度，就會把獎金分攤到二獎以下的獎項。若該期有幸運得主6個號碼全中，就能獲得500萬美元（約1億5624萬元新台幣）頭獎，但如果當期沒人中獎，獎金就會分配給中3至5個號碼的人，因此小獎的獎金也可能增加。 

▲中國大陸福利彩券近期就開出2.2億元人民幣（約9.7億元台幣）大獎，結果竟是一名男子幸運一注獨得。（示意圖／取自Pixabay）
▲塞爾比畢業於西密西根大學數學系，他2003年發覺一款名叫「Winfall」的彩券，只要利用基礎數學概念就能破解。（示意圖／取自Pixabay）
賽爾比指出，因為所有數字中獎機率會隨著時間越趨於相近，因此過去冷門的號碼，在未來出現的機率會大幅增加。他為了驗證自己的推測，投入3600美元（約10萬元新台幣）購買Winfall彩券，開獎後果真拿到獎金6300美元（約19萬元新台幣），幾乎是成本的2倍，緊接著他又花8000美元（約24萬元新台幣）購買彩券，再度贏得翻倍獎金。 

賽爾比從那天起開始每天鑽研彩券，甚至還邀請親友一同合資，成立專門研究彩票的公司「GS Investment Strategies」。後來Winfall彩券因太少人購買而停售，賽爾比就和夥伴轉研究另一款性質相似的彩券「Cash WinFall」，並且每天花10個小時人工兌獎，最終總共賺到2600萬美元（約新台幣7億9374萬元新台幣）。   

賽爾比靠彩券賺錢的手法，被當地政府發現後，因擔心彩券遭到人為操縱，先是關閉Cash WinFall彩券後，再對此展開調查。但最終政府因查無不法，且中獎機率沒有受到大額下注影響，因此判定賽爾比夫婦為合法獲利。 

▲美國一名男子日前看到電視節目中一組數字，讓他相當難忘，於是他連買了160張彩券，豈料竟真的中了大獎，爽抱2300萬元回家。（示意圖／取自 pixabay ）
▲賽爾比靠彩券賺錢的手法，被當地政府發現，但最終政府因查無不法，且中獎機率沒有受到大額下注影響，因此判定賽爾比夫婦為合法獲利。（示意圖／取自pixabay ）

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