數學破解樂透！他10年「彩券狂中7.9億」　政府也認輸：合法獲利

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據報導稱，Winfall彩券有「獎金下滾（roll down）」規則，也就是當頭獎金額累積到一個程度，就會把獎金分攤到二獎以下的獎項。若該期有幸運得主6個號碼全中，就能獲得500萬美元（約1億5624萬元新台幣）頭獎，但如果當期沒人中獎，獎金就會分配給中3至5個號碼的人，因此小獎的獎金也可能增加。
賽爾比指出，因為所有數字中獎機率會隨著時間越趨於相近，因此過去冷門的號碼，在未來出現的機率會大幅增加。他為了驗證自己的推測，投入3600美元（約10萬元新台幣）購買Winfall彩券，開獎後果真拿到獎金6300美元（約19萬元新台幣），幾乎是成本的2倍，緊接著他又花8000美元（約24萬元新台幣）購買彩券，再度贏得翻倍獎金。
賽爾比從那天起開始每天鑽研彩券，甚至還邀請親友一同合資，成立專門研究彩票的公司「GS Investment Strategies」。後來Winfall彩券因太少人購買而停售，賽爾比就和夥伴轉研究另一款性質相似的彩券「Cash WinFall」，並且每天花10個小時人工兌獎，最終總共賺到2600萬美元（約新台幣7億9374萬元新台幣）。
賽爾比靠彩券賺錢的手法，被當地政府發現後，因擔心彩券遭到人為操縱，先是關閉Cash WinFall彩券後，再對此展開調查。但最終政府因查無不法，且中獎機率沒有受到大額下注影響，因此判定賽爾比夫婦為合法獲利。