綠營凱道造勢湧20萬人！賴清德拋四保證：國家交給錯的人不能重來

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蔡英文致詞後，罕見牽起賴清德的手，並鞠躬致謝。賴清德致詞則提到，台灣就要迎接新時代，即將選出新的總統、新的國會，台灣的選擇，全世界都在看，是要走向未來、還是要走回過去？迎向世界還是鎖進中國？是要堅守民主價值還是向威權低頭？命運掌握在自己手上，8年前蔡英文在這裡，「總統府就在我們後面，邀請我們走完最後一哩路，把蔡英文送進總統府後，台灣現在已經是世界的台灣」。
賴清德提到，在他背後的總統府，以前在這裡辦公的是獨裁者；現在取而代之在裡面辦公的是人民的公僕，是由國家的主人，用一張張選票選出來的，總統府已經成為一個民主象徵，一座民主堡壘，它讓全世界知道台灣人民對自由民主的堅持、對走向世界的期盼。
賴清德指出，民主最好的制衡，就是四年一次的大選，在所有候選人當中，選擇做好準備、有完整團隊，可以領導國家的人，因為民主不是大風吹，一旦把國家交給錯誤的人，走錯了方向，就不能重來；國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，一定要選對的人，確保台灣不走回頭路。
賴清德說，為了台灣下一個階段生存發展，他和蕭美琴向國人同胞提出「四個保證」。第一、保衛國家生存、守護人民生命，「和平是靠實力，不是靠侵略者善意」，他當選總統一定會續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量；第二、民主治理，他會組成用人唯才、不分黨派，最能夠因應挑戰、開放包容的新政府，也會汲取在野黨的意見，團結民意，壯大台灣。
至於第三個保證，賴清德說，他會推動國家希望工程，在8年蔡英文基礎上，推動「國家希望工程」，讓台灣可以在全球變動的局勢中，穩健發展，成為國際社會上穩定而不可或缺的力量，「價值外交，我們繼續做！穩定兩岸，我們繼續做！國防自主，我們繼續做！經濟升級，我們繼續做！能源轉型，我們繼續做！青年投資、居住正義、教育平權，我們也要繼續做！0到六歲國家跟你一起養2.0、長照3.0，我們都繼續做！」
賴清德指出，總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已經確定，對的路我們就繼續走下去，但是必須跟大家說，國家的引擎在國會，國會的力量如果夠，車子才能夠行得穩、跑得快，呼籲大家支持台北立委候選人。
賴清德喊話說，若對過去8年不夠滿意，希望台灣可以更好，那他要拜託大家，三組候選人裡面，只有賴清德跟蕭美琴做了充足準備，並提出「國家希望工程」，「我們來做，我們會持續檢討改進，台灣一定會比過去更好」。
「不要猶豫，不要分票、不用配票，三票民進黨，對台灣最好！」賴清德拜託現場、收看電視機和網路直播的好朋友，再幫他和美琴拉一票、拉兩票、拉三票，每一票都是台灣團結進步的力量。
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