新加坡媒體看台灣大選！另類觀察：年長選民為何保持低調？

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《亞洲新聞台》訪問了數位年長選民，一位在台北的64歲美容院老闆娘認為，因為年輕選民比較容易上當，只要說年輕人愛聽的話，候選人就可以拿到選票，爭取年輕人支持成為打贏選戰的一種速成策略。一位76歲的保全男子則認為，年輕人就是主流，老年人已經被拋在後頭。但男子並未感覺苦澀，他認為每個國家的年輕人都會是焦點，且強調自己也曾經年輕過，「年輕人是希望」。
《亞洲新聞台》指出，台灣即將步入超高齡社會，預估到了2026年，65歲以上的人口比例將達到全人口的21％。隨著人口結構老化，那些會對高齡選民造成影響的政策，可能會越來越重要。
《亞洲新聞台》舉例，像是勞保退休金制度的改革，老年人的勞動參與率，如何滿足高齡長照的需求等等，並針對上訴3項議題，分別針對台灣的現況進行了分析與報導。
而回到這次大選，《亞洲新聞台》指出，儘管那些與生活直接相關的長照和退休金很重要，但有部分接受採訪的年長選民透露，兩岸關係也是決定他們投票的主要因素之一，因為他們認為兩岸關係是台灣和平與穩定的關鍵。
那位台北的美容院老闆娘就覺得，如果兩岸能夠不要受到「外部勢力」影響，自行解決問題將會更好。老闆娘直言自己認為台灣未來應與中國統一，但她也提到，若在網路上表達自己的觀點就會被罵，被貼上親共、不愛台灣的標籤。老闆娘說自己的父親來自北京，母親是台灣人，自己在台灣出生，但在山東也有一棟房子，每年都會過去住上好幾週。老闆娘強調自己也很愛台灣，但她還是認為兩岸關係如果不好，再多談民生經濟「也是沒用的」。