李亦伸專欄／NBA聯盟為湖人贏球護航　暴龍成犧牲品？神秘數字23

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還有一派評論說法，也很傳統，「因為Darko Rajakovic為球員挺身而出，挑戰裁判執法和聯盟公正性，他將得到暴龍球員更多信任和支持，有助於凝聚團隊人心。」
聯盟為湖人贏球護航，暴龍成犧牲品?你相信嗎!
從罰球數去評斷裁判執法偏袒或護航，這真的無關對錯，但都不具代表性和說服力，更多只是輸球沮喪和情緒發洩。NBA每一季都有類似、相同比賽，罰球數少則10幾次，多的20幾次，每一季都有很多場這樣的比賽，教練也會哭夭，球員有很多抱怨。
暴龍教練怒批聯盟，這不是第一次，也不會是最後一次。
關於籃球、關於這場比賽，我想說的是：
1、暴龍第四節手感有夠神，關鍵球幾乎5投4中，高難度出手也是5投4中這種瘋狂等級，但暴龍最終還是贏不了球。我完全不相信、更不認同湖人是贏在罰球超多，贏在裁判尺度太偏湖人。
暴龍第四節這種手感和手氣，裁判真要吹給湖人，還真吹不贏，籃球不是這樣看的。暴龍輸球一定另有原因。
2、暴龍這場球被湖人投出5成4投籃命中率，4成4三分命中率，被湖人砍進132分，暴龍的防守就是有問題，當你靠手氣、瘋顛手感和關鍵球都贏不了，你不能怪裁判執法尺度偏袒，你得正視自己的防守和其他比賽細節出了什麼問題。
當你被任何一個對手砍進132分，你很難贏球，10場要輸9場。
3、抱怨誰都會，只要你不怕荷包失血。Darko Rajakovic忍不住輸球怒氣，大力抨擊聯盟和裁判執法偏袒，這是他的權利，聯盟有規範去處理，但他不只是為球員努力，更為自己聲張，教練這樣做就能得到球員更多認同、支持，收服人心，這看法評論太簡單膚淺。
所有教練都會對執法尺度不滿，也都認為對自己、球隊、球員不利，這是必然和相對性，尤其是輸球，這就是最純粹的籃球，任何人都無法避免。
當暴龍一場球失分132分，當暴龍第四節投進至少5個高難度進球和關鍵球，最終還是無法贏球，你不能把輸球推給罰球和裁判執法。
裁判真沒有那麼高明和厲害，用執法尺度和罰球就把暴龍吹到輸球，這是籃球比賽，籃球是很深奧有學問和很多很多細節共同組成，不是簡單犯規罰球遊戲。
4、我喜歡「老詹」LeBron James賽後針對媒體提問雙方罰球數落差太大的發言，老詹說，「我們控制了犯規，不斷攻擊籃下，打出我們最佳效率和方式，就這麼簡單。」
不是罰球數落差太大，就是裁判偏袒，不是犯規次數落差太大，裁判執法就有問題，否則快艇輸湖人那場比賽，快艇教練Tyronn Lue最後決勝三分鐘換下Kawhi Leonard，那Tyronn Lue豈不是故意打假球，完美保送湖人贏球。
關於籃球，我想說的是：輸球，先從自己和球隊檢視做起，不是去檢核討裁判或其他外在因素，因為這才是真正的籃球。