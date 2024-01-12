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JHBL／未來之星吳沛萱完美演出、天分爆棚　土庫漢口外卡闖頭關

▲漢口謝珈綺17分18籃板「雙十」及5助攻。（圖／高中體總提供）
▲漢口謝珈綺17分18籃板「雙十」及5助攻。（圖／高中體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年JHBL國中籃賽女甲級12強預賽，兩場外卡賽冷熱互見，B組第六雲林土庫以下犯上，46：44險勝A組第五花蓮國風，5連敗結束，開胡首勝，B組第五台中漢口，則75：61擊敗A組第六花蓮自強，土庫、漢口雙雙殺晉12日的最後兩場一戰驟死賽，各自挑戰B組第四桃園大成、A組第四高市七賢，兩支勝隊八強末班。

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睽違多年，本季重返女甲級，資格賽順利過關晉預賽的土庫，預賽雖5連敗一勝難求，但對大成、永和、漢口，都是前三節泰半領先，帶著10分上　下優勢進入末節，最終3場都被逆襲，這主因土庫僅林皇容國三，其餘悉國二、一的中低年級生，一、二號戰將吳沛萱、陳妍蓁　好「麻吉」，更都才國二。

155公分、出身立仁國小的吳沛萱，被喻為是另一名有絕佳天分的後場未來之星，她的投切、變線、時間差的運用，爐火純青，球場視野尤好，傳球助攻常有神來之比，開季迄今6戰，她平均上場34分50秒，含3場撐滿40分鐘。

其中除次役對超強市民族，她只得9分，另5場都上雙，含4場破20，場均20.8分、5.7籃板、3.8助攻、3.3抄截，三分球共76投中21，僅3.7失誤，全方位到不行，特別是6戰土庫場均只得51.3分，吳沛萱就占20.8分，全隊的五分之二強。  

吳沛萱之所以撐得那麼辛苦，主因國小雖不同校，但從小就一起打球、成長的「麻吉」陳妍蓁，最近微恙小陷低潮，狀況不佳，開季6 戰打5場，場均9.4分、2.6籃板、1.6助攻、1.8抄截，三分球共38投中6 ，與應有的水平落差超大，土庫「雙槍」一管熄火，進攻七折八扣，才場場苦戰。

教練楊雅惠說，「吳陳配」都才僅國二，就得合扛輸贏總責任，真的很難為她倆，尤其陳妍蓁近況不理想，無法打太久，得換上換下的，因可打硬仗的球員不多，她不得不撐下去，至於精靈控衛吳沛萱，幾乎每場都在燃燒自己，撐得尤其數倍辛苦，但整體表現一百分，攻防都幾已無可挑剔。

吳沛萱說：「妍蓁不舒服，其他隊友經驗較差，尤較不擅進攻，我肯定得要跳出來，還好我的抗壓、體能都還可以，得以撐到今天第6場，明天末役對大成，更得撐到底，且有信心贏球晉八強。」

吳沛萱撐全場，拿18分含3記三分球，外帶9籃板及助攻、抄截各4，阻攻2，僅1失誤、0犯規，帶土庫贏球，近乎完美演出。 

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