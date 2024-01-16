2023十大交通新聞！TPASS通勤月票上路　「違規記點」新制惹民怨

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受到新冠疫情停擺3年的小三通，在2023年期間階段式復航，首波開放金馬地區民眾及陸配申請返鄉，春節過後，行政院同意小三通常態化實施，但仍限金馬民眾搭乘，直至3月25日才開放台商中轉與陸配。
事件二：吊臂砸中捷釀死傷
2023年5月10日，台中捷運綠線遭到興富發建案工地吊臂砸中，隨後中捷也未能即時停車，結果撞上障礙物，釀成1死10傷慘案，引起全國對捷運公安事故關注。然中捷公司代理董事長林良泰在說明記者會要大家為中捷運員工拍拍手，被市長盧秀燕形容「有點白目」，隔日列席交通地政委員會，答詢時又不斷失言，晚間就在臉書宣布請辭。
事件三：違規記點新制惹民怨
為解決「行人地獄」交通亂象，2023年6月底多項新制上路，其中違規記點新制規定，汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發貨運、遊覽車、計程車等職業駕駛不滿，喊話生計受到影響，因此11月9日，交通部拍板，配套措施完成前，上下客貨臨停及騎樓停車違規暫停記點。
事件四：TPASS通勤月票上路
行政院祭出TPASS通勤月票，在2023年至2025年砸200億元，減輕公共運輸族群民眾負擔，並提升公共運輸運量。截至2023年12月底止，已有17個縣市推動TPASS方案，累計387.9萬人次加值購買月票方案，累計約2.8億人次使用月票搭乘各類公共運具，澎湖縣月票方案最快2024年2月就可上路。
事件五：虎航從興櫃轉創新板
台灣虎航2023年8月15日以每股42.6元從興櫃轉創新板上市，成為第3家完成上市的國籍航空公司，開盤價46.85元，一開盤就跳空漲停，成交量超過3000張，星宇航空董座張國煒曾表示，星宇轉上市有望在2024年，台灣虎航董事長陳漢銘也回應，期待夥伴、同行同業一起加入，彼此都會給予祝福與支持。
事件六：旅宿業擬開放移工
疫後復甦強勁，旅宿業大喊缺工，交通部觀光署擬向勞動部申請開放房務移工，交通部觀光署已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」並送至勞動部，初步評估需要3000人，後續待勞動部開會決定是否能開放。
事件七：台鐵公司公布首任董、總
台鐵2024年1月1日正式公司化，交通部2023年10月19日首任董事長、總經理分別由時任台鐵局長杜微及副局長馮輝昇擔任。交通部說，杜微及馮輝昇具有鐵路相關背景，並具備與工會充足溝通之能力，未來將帶領公司同仁，以積極創新及改革思維，帶領公司締造優質營運能量，提升台鐵公司服務品質及競爭力。
事件八：兩岸禁團令宣布解除
陸委會2023年8月底宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，初期規劃陸籍團客來台每天限額2000人次，並以1個月為準備期，觀光署同年11月3日，觀光署表態，恢復旅行業可組團赴陸及接待大陸團客部分，業者也可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排。
事件九：立院三讀通過《道交基本法》
為了撕去台灣行人地獄惡名、降低交通事故，立院12月1日終於三讀通過《道路交通安全基本法》，明定中華民國應於139年達成道路交通事故零死亡的目標，道安會報也入法規定，未來都由行政院層級召開。
事件十：600萬國際旅客來台達標
2023年交通部設定國際旅客入境人次要達600萬，2023年12月15日提前達標，第600萬名幸運旅客是來自新加坡的Tan Chong Lim先生，入境桃園國際機場，並將與同行家人在台停留8天。2024年交通部要繼續力拚1200萬名國際旅客來台。